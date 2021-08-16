Teknoloji Twitter mavi tik onay sürecini yeniden askıya aldı
İNTERNET

Twitter mavi tik onay sürecini yeniden askıya aldı

Twitter, tamamen gerçek; tanınmış ve aktif kişilere verdiği mavi tik onay rozeti için başvuruları bir süre önce tekrardan başlatmıştı. Bugün gelinen noktada ise sahte hesapların onay almasından dolayı süreç tekrardan askıya alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter mavi tik onay sürecini yeniden askıya aldı
Twitter

Twitter, bir süre önce 'mavi tik' doğrulama sürecini tekrardan hayata geçirmiş; başvuruları toplayıp değerlendirmeye başlamıştı. Ancak yine beklenen oldu ve birçok farklı sahte hesabın onaylanmasından dolayı mavi tik için onay uygulaması yeniden durduruldu.

Platform, geçtiğimiz yıllarda da hesapların doğrulama sisteminde karşılaşılan problemler nedeniyle bu yapıyı sonlandırmıştı. Süreç olumlu ilerlediğinde son dönemlerde başvuru yapanların mavi tik alabilmesi mümkün. Fakat şu andan itibaren Hesap kısmından başvurular kapatılmış durumda.

Twitter şu anda mavi tik için onay sistemi sunmuyor.
Twitter şu anda mavi tik için onay sistemi sunmuyor.

Twitter hemen her fırsatta bu onay rozetlerinin tamamen gerçek ve aktif kişiler sunulduğunu belirtiyor. Bu noktada sahte hesaplara geçit olmadığı da ifade ediliyor. Ama ne yazık ki hesap doğrulama sistemi tam anlamıyla oturtulmuş değil.

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