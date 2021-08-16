Twitter mavi tik onay sürecini yeniden askıya aldı

Twitter, bir süre önce 'mavi tik' doğrulama sürecini tekrardan hayata geçirmiş; başvuruları toplayıp değerlendirmeye başlamıştı. Ancak yine beklenen oldu ve birçok farklı sahte hesabın onaylanmasından dolayı mavi tik için onay uygulaması yeniden durduruldu.

Platform, geçtiğimiz yıllarda da hesapların doğrulama sisteminde karşılaşılan problemler nedeniyle bu yapıyı sonlandırmıştı. Süreç olumlu ilerlediğinde son dönemlerde başvuru yapanların mavi tik alabilmesi mümkün. Fakat şu andan itibaren Hesap kısmından başvurular kapatılmış durumda.

Twitter şu anda mavi tik için onay sistemi sunmuyor.

Twitter hemen her fırsatta bu onay rozetlerinin tamamen gerçek ve aktif kişiler sunulduğunu belirtiyor. Bu noktada sahte hesaplara geçit olmadığı da ifade ediliyor. Ama ne yazık ki hesap doğrulama sistemi tam anlamıyla oturtulmuş değil.

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TEKNOLOJİ Twitter sahte Türk kullanıcı hesaplarını onaylayarak mavi tik verdi: Haziranda açılmışlar takipçileri ortak