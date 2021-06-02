Teknoloji Twitter mavi tik onay sürecini yeniden aktif etti
İNTERNET

Twitter mavi tik onay sürecini yeniden aktif etti

Twitter, bundan tam 4 sene önce pasif hale getirdiği mavi tik onay sürecini yeniden hayata geçiriyor. Böylece tüm kullanıcılar yeniden Ayarlar üzerinden başvuru yapabiliyor. Belirli şartları yerine getirenlere onay rozeti veriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter mavi tik onay sürecini yeniden aktif etti
Twitter

Twitter, yıllar önce kapattığı onay rozeti başvurularını tekrar aktif etti. Yani isteyen herkes yine eskisi gibi platform üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Fakat bu kararın alınması üzerinden kısa bir süre sonra başa dönüldü ve süreç tekrardan askıya alındı. Bugün gelinen noktada ise Twitter onay için başvuruları toplamaya başladı.

Böylece kullanıcılar onay rozetini almak için Twitter'a başvurabiliyor.
Böylece kullanıcılar onay rozetini almak için Twitter'a başvurabiliyor.

Sonuç olarak onay rozeti almak isteyen kullanıcılar şu anda Twitter üzerinden değerlendirmeler için süreci başlatabiliyor.

Onay rozetlerinialabilmekiçin çeşitli koşulların da sağlanması gerekiyor elbette. İlk etapta hesabın tanınmış ve aktif olması şart. Halihazırda onaylanan tanınmış alt hesap türleri ise şunlar:

  • - Devlet kurumları
    - Şirketler, markalar ya da kar etmeyen kurumlar
    - Eğlence
    - Spor ve e-spor
    - Haber kuruluşları ve gazeteciler
    - Aktivistler, organizatör ve diğer etkili kişiler

Twitter onaylı hesap için başvuru nasıl yapılır?

Twitter'ın mavi tik onaylı hesaplar için öncelikle Ayarlar ve Gizlilik kısmından başvuru yapmak; daha sonrasında Hesap bilgileri üzerinde Onaylama Talebi üzerinden Talebi Başlat düğmesine tıklamak gerekiyor. Twitter daha sonrasında bir araştırma sürecine başlıyor.

Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor
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Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor
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