Twitter sahte Türk kullanıcı hesaplarını onaylayarak mavi tik verdi: Haziranda açılmışlar takipçileri ortak

Twitter, 4 sene önce pasif hale getirdiği mavi tik onay sürecini birkaç ay önce yeniden hayata geçirdi. Böylece kullanıcılar hem web hem de mobil uygulamalarda Hesap seçenekleri üzerinden başvuru yapabiliyor.

Onay rozeti alabilmek için çeşitli koşulların sağlanması gerekiyor. Başvuru yapan devlet kurumları; şirketler, markalar ya da gazetecilerin hesapları birkaç haftalık araştırma sürecinin ardından Twitter tarafından mavi tik alabiliyor.

İsimler Ayça Melek, Kübra ve Rabia ama profiller sahte

Türkiye'de son zamanlarda çok sayıda hesabı onaylayan Twitter'ın sahte hesaplara da mavi tikli rozet verdiği ortaya çıktı. Twitter'ın sahte profilleri onaylama skandalını Conspirador Norteño isimli Twitter kullanıcısı ortaya çıkardı.

Anlamlı Türkçe kelimeler kullanılmış

Dikkat çekici detaylardan bir diğeri de profil isimleri. Tüm bu profil isimleri tamamen anlamlı Türkçe kelimelerden oluşturulmuş. Yani @kayitli, @donmedim, @degismece ve @anlamislar bunlardan bazıları. Ayrıca diğer iki profil ismi de @aykacti ve @aykacmis şeklinde.

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Sahte profillerin dikkat çekici noktalarından biri de Ayça, Kübra ve Rabia gibi isimlerin kullanılmış olması.

Onaylanan profillerin tamamı 16 Haziran - 17 Haziran'da oluşturulmuş durumda. Ayrıca bu profillerden şu ana kadar hiçbir tweet atılmamasına rağmen hepsinin yaklaşık 1000 takipçisi var. Üstelik bu takipçilerin çok büyük bir kısmı tamamen aynı. Ayrıca hepsi 190 kişiyi takip ediyor. Yani aslında Twitter'ın mavi tik onay sürecinde geçirdiği 'aktiflik' kriteriyle de bağdaşmıyor.

İnsanları kolay kandırabilmek adına profillerde gerçek fotoğraflar kullanılıyor.

Bu altı profilden ikisinde (@kayitli ve @aykacti) profil fotoğraflarında gerçek insanlar kullanılıyor. Ancak bunlar da tamamen çalıntı.

Bu takipçiler ortak bir bot havuzundan elde edilen hesaplardan oluşturuluyor.

Takipçi listesindeki 976 hesap, 1212 hesaptan oluşan bir bot kullanıcı hesaplarının parçası. Ayrıca bu hesaplar, diğer üyeleri takip eden kişiler ve botlar tarafından öne çıkarılan takipçilerle destekleniyor.

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Profillerin oluşturulmasında yapay zeka tekniği kullanılıyor.

Ayrıca hesaplardaki profil fotoğrafları GAN adı verilen bir yapay zeka tekniğiyle oluşturulmuş durumda. Burada bir karmamekanizması kullanılıyor.

Profil fotoğrafı oluşturma kısmında insan yüzleri, kediler ve anime karakterleri kullanılıyor.

Böylece profil fotoğrafları toplamda 160 sahte insan yüzü, 169 sahte kedi ve 183 anime resminin karışımıyla oluşuyor. Kalan hesaplarda ise varsayılan profil fotoğraflarına yer veriliyor.

Asıl amaç manipülasyon yapmak

Mavi tik ya da diğer adıyla onay rozeti alan hesaplar, diğer hesaplardan daha güvenli görünüyor. Dolayısıyla sahte profillerin onaylanmış olması çeşitli manipülasyon konularını gündeme getiriyor.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar birçok kişi tarafından algı oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Dolayısıyla 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'de yürütülmek istenen algıya sahte hesaplarla katkıda bulunulması söz konusu olabilir.

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Twitter mavi tik başvurusu nasıl yapılır?

Twitter'da mavi tik başvurusu yapabilmek için web ya da mobil uygulama fark etmeksizin öncelikle Ayarlar ve Gizlilik seçeneklerine tıklamak daha sonrasında Hesabın üzerinden Hesap Bilgileri bölümüyle detaylara erişmek gerekiyor. Bu noktada Twitter şifreniz isteniyor ve şifre girildiğinde detaylar Onaylanmış bölümünden görülebiliyor.

Başvuru kısmı açıksa profilinizin tanımlamasını; bağlantı paylaşımlarını ve ek görselleri Twitter'a gönderebilir onay sürecini başlatabilirsiniz. Tabii asıl karar verici mecra Twitter ve dolayısıyla başvuru yapıldıktan sonra kullanıcıların beklemekten başla yapabileceği herhangi bir şey yok.

TEKNOLOJİ Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor