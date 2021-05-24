Youtube bir skandala imza attı: ‘Binlerce Filistinli’ ifadesini ‘binlerce terörist’ olarak çevirdi

İşgalci İsrail, Filistinli sivilleri 11 gün boyunca füze yağmuruna tutmuştu. Yaşanan olaylarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış,120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Yeni Nesil Sosyal Medya İçerik Platformu GZT, 'Anormal Tarih' adlı programının bu haftaki konusu 'İsrail'in Gazze için en saçma açıklaması' adlı videosuydu. Site yaşanan olayları bütün yönü ile ele alan video içeriğini video web sitesi Yotube'de yayınladı. Videoyu otomatik alt yazı özelliği ile izlemek isteyen GZT yöneticileri, skandal bir durum ile karşılaştı. Otomatik alt yazı özelliğinde 'Binlerce Filistinli' ifadesini 'binlerce terörist' olduğunu fark etti.

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Bir süredir YouTube içeriklerimizde otomatik altyazı özelliği kullanıyorduk



Az önce yayınlanan Filistin videomuzda skandal bir durum ile karşılaştık



‘Binlerce Filistinli’ ifadesini @YouTube ‘binlerce terörist’ olarak çeviriyor



▶️ https://t.co/mQdP8jB8FA pic.twitter.com/bdWtQN2FOb — Doğukan Gezer (@dggezer) May 24, 2021

Youtube'nin skandalı sosyal medyada tepki ile karşılandı

Yaşanan olay sosyal medya sitelerinden Twitter kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.

Kullanıcılar, ''Bu kavga bir yanıyla da algoritmaya karşı kavgadır. Algoritma da cephelerimizden biridir” dediğimiz de “amma da abartıyorsun” diyenler aşağıdaki örneği ciddiye alsınlar lütfen.'' dedi.

Bir çok kullanıcı Türkçe ve İngilizce yorumlarda bulunarak yaşanan skandala karşı çıktı.

Ne olmuştu?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış,120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

DÜNYA Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama