Ordulu üretici fındıkların içinde yüzdü: TikTok videosuna tepki yağdı

Kullanıcılarının kısa kısa müzikli videolar yayınladığı TikTok'ta her an ilginç bir videoyla karşılaşmak mümkün. Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli tespitlerin ardından soruşturma başlattığı vakalara her gün bir yenisi ekleniyor.

FINDIK İÇİNDE YÜZDÜ

Bu kez de Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzmüş gibi yaparak video çeken ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.

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Söz konusu şahsa sosyal medyada tepki yağdı.

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OYNAT 00:18 Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu. BiP'te paylaş

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