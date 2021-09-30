Gündem Ordulu üretici fındıkların içinde yüzdü TikTok videosuna tepki yağdı
ORDU

Ordulu üretici fındıkların içinde yüzdü: TikTok videosuna tepki yağdı

Topladıkları fındıkları bir alanda biriktiren üretici, farklı günlerde fındıkların içerisinde girerek yüzmüş gibi yaparak videolar çekti ve TikTok'da yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu şahsa tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordulu üretici fındıkların içinde yüzdü: TikTok videosuna tepki yağdı
Video milyonlarca izlenme aldı.

Kullanıcılarının kısa kısa müzikli videolar yayınladığı TikTok'ta her an ilginç bir videoyla karşılaşmak mümkün. Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli tespitlerin ardından soruşturma başlattığı vakalara her gün bir yenisi ekleniyor.

FINDIK İÇİNDE YÜZDÜ

Bu kez de Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı.

Ordu'da TikToker fındıkların içinde yüzüyor
OYNAT 00:28
Ordu'da TikToker fındıkların içinde yüzüyor
Ordu'da yaşayan bir TikToker sosyal medya hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı. Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcının görüntüleri büyük tepki çekti.


MİLYONLARCA İZLENDİ

Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzmüş gibi yaparak video çeken ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.

Söz konusu şahsa sosyal medyada tepki yağdı.

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Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı
Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu.


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