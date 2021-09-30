Ordulu üretici fındıkların içinde yüzdü: TikTok videosuna tepki yağdı
Topladıkları fındıkları bir alanda biriktiren üretici, farklı günlerde fındıkların içerisinde girerek yüzmüş gibi yaparak videolar çekti ve TikTok'da yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu şahsa tepki gösterdi.
Kullanıcılarının kısa kısa müzikli videolar yayınladığı TikTok'ta her an ilginç bir videoyla karşılaşmak mümkün. Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli tespitlerin ardından soruşturma başlattığı vakalara her gün bir yenisi ekleniyor.
FINDIK İÇİNDE YÜZDÜ
Bu kez de Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı.