Ankesörlüde jeton yeni düştü

Bir zamanlar önünde kuyrukların oluştuğu ankesörlü telefonlar, dijital yeniliklere direnemeyip artık birer nostaljiye dönüştü. Bugünün dünyasında kimsenin yüzüne bakmadığı telefon kulübelerinin sayısı giderek azalıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu’na göre, ülkemizdeki 2016’da 75 bin 714 olan ankesörlü telefon sayısı, 2020’de 49 bin 861’e, 2023’te 40 bin 294’e, 2024’te ise 37 bine kadar geriledi. Akıllı telefonunun gücü, WIFI aramaları ve benzeri teknolojiler sayesinde kullanıcılar, bu telefonları unutsa da ülkemizin iletişim alt yapısında ihmal edilmemesi gereken konuların başında geliyor. 1990’lı yıllarda jeton, sonrasında telefon kartı derken ankesörlüler bir dönemin temel iletişim araçlarından biriydi. Teknolojik yenilikler gün be gün yenik düşen bu telefonların önemini ülkeler yeniden keşfetmeye başladı.





DEPREMLERİN STRATEJİK ALTERNATİFİ

783 bin kilometrekarelik ülkemizin, 81 ilinde, 922 ilçesinde 32 bin 279 mahallesinde sadece 37 bin ankesörlü telefon bulunuyor. Olası doğal afet, siber saldırı, çatışma ve elbette ki savaş gibi istenmeyen olaylardaki kesintilerin alternatifi olarak ankesörlü telefonlar stratejik önemde. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin olası bir afet durumunda baz istasyonu veya fiber alt yapı kesintisi sorunları yaşanabiliyor. İşte bu dönemde ülkedeki iletişimin kesilmemesi için ankesörlü telefonlar stratejik önemde. Vatandaşların yetkililere ulaşması, yardım istemesi ve birbirleriyle iletişimde olabileceği en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.





KÜRESEL İNTERNET KESİNTİSİNDE DÜNYADA HAYAT ADETA DURDU

Son dönemde teknoloji tarafındaki sorun ve farklı nedenlerden kaynaklanan kesintiler bilim kurgu film sahnelerinin çok da uzak olmadığını gösterdi. Zira geçen sene 19 Temmuz’da yaşanan küresel internet kesintisi gelecekte yaşanabilecek benzer olayların provası gibiydi.

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanırken, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Söz konusu örnekler, dijital teknolojilere güvenilmemesi gerektiğini gösterdi.





İSPANYA’DAKİ ELEKTRİK KRİZİ ÖNEMLİ ÖRNEK

Geçtiğimiz haftalarda İspanya ve Portekiz’i derinden etkileyen elektrik kesintilerinde halkın saatlerce internete bağlanamadığını ve telefonlarını şarj edemediğini gördük. Her şeyin uydulara bağlı olduğu bir dünyada bu alternatiflere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Sayısının artırılması gerekiyor.





DAHA FAZLA ALTYAPI YATIRIMI GEREKİYOR

Bu nedenle kamu yatırımlarında ankesörlü telefon sistemlerinin geliştirilmesi ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi elzem. Öte yandan, söz konusu araçların bir kısmının dijital teknolojilerle donatıldığı da görülüyor. En azından önemli sayıdaki cihazın internet kesintilerinden etkilenmeyecek yapıda olması de önem taşıyor.



