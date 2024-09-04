Antalya'da TEKNOFEST heyecanı: Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor

Turizmin kalbi Antalya’da düzenlenen yarışmalarda yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışacak.

Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller ve sunumlar dört gün boyunca hem katılımcılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir TEKNOFEST deneyimi yaşatacak. Türkiye’nin Büyük Dil Modeli T3 AI lansmanına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Akdeniz’de T3 AI Hackathon Yarışmasının Final Sunumları, Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi ve yapay zekâ temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı ile yapay zekâ alanının derinliklerine inerek, keyifli bir öğrenme deneyimi yaşanacak.