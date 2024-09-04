Antalya'da TEKNOFEST heyecanı: Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor

Turizmin kalbi Antalya’da düzenlenen yarışmalarda yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışacak.
Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller ve sunumlar dört gün boyunca hem katılımcılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir TEKNOFEST deneyimi yaşatacak. Türkiye’nin Büyük Dil Modeli T3 AI lansmanına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Akdeniz’de T3 AI Hackathon Yarışmasının Final Sunumları, Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi ve yapay zekâ temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı ile yapay zekâ alanının derinliklerine inerek, keyifli bir öğrenme deneyimi yaşanacak.
Etkinlikte yapay zekânın yanı sıra İklim Değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu düzenlenirken nükleer enerjiden uzay ve havacılığa, patent ve tasarımdan İHA/SİHA pilotluğuna dek çeşitli alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.
- Akıllı Ulaşım Yarışması
- Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
- Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
- BlokZincir Yarışması
- Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
- Çip Tasarım Yarışması
- Eğitim Teknolojileri Yarışması
- Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
- Finansal Teknolojiler Yarışması
- HackMasters
- Hava Savunma Sistemleri Yarışması
- İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
- Jet Motor Tasarım Yarışması
- Kablosuz Haberleşme Yarışması
- Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
- Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
- Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
- T3 AI Hackathon
- Tarım Teknolojileri Yarışması
- TEKNOFEST Robolig Yarışması
- Uçan Araba Simülasyon Yarışması
- Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
- Helikopter Tasarım Yarışması
- Sürü İHA Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
- Turizm Teknolojileri Yarışması