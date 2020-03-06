Apple Koronavirüs bağlantılı uygulamaları kaldırdı

App Store'da hızlıca "koronavirüs" araması yapıldığında ekrana birçok uygulama düşüyor. İlk sonuç ücretli bir reklamken ikincisi Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık bildirimleri düşüren uygulama.

Koronavirüs araması

Çıkan sonuçlar

Konu hakkında uygulamala yapan geliştiricilerden biri Apple'dan yazılı talimatlar aldığını ve uygulamalarının "mevcut tıbbi bilgiler hakkında bilgi" içermesi durumunda, söz konusu tanınmış kurumlar tarafından sunulması gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde uygulamanın app store'dan kaldırılacağı söylendi.

Google Play'de ise durum daha sert. Koronavirüs kelimesi yazıldığında sonuç dahi çıkmıyor.

Google Play'de ise sonuç çıkmıyor

Apple'ın ilerleyen süreçte uygulama geliştiricileri için koronavirüse özgü yönergeleri yayınlamayı planlayıp planlamadığı belli değil, ancak bu arada, virüs hakkında bilgi arayanlar için belki de en iyisi doğrudan Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs web sayfasına gitmek olacaktır.

https://www.who.int/emergencie...