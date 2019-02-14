Teknoloji Apple Netflixe rakip olacağı servisini Martta tanıtacak
İNTERNET

Apple Netflix'e rakip olacağı servisini Mart'ta tanıtacak

Apple’ın video abonelik servisini tanıtacağı tarih belli oldu. Netflix’e rakip olacağı söylenen servisin tanıtımına dünya çapında birçok yıldız katılacak. Ayrıca bu etkinlikte sadece abonelik servisinin yanında yeni ürünlerin de tanıtılabileceği iddia ediliyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Apple'ın yeni video servisinde diğer abonelikleri birleştirme özelliği olabilir.
Apple'ın yeni video servisinde diğer abonelikleri birleştirme özelliği olabilir.

Apple’ın 25 Mart’ta düzenleyeceği söylenen etkinlikte uzun zamandır beklenen video abonelik servisi tanıtılacak. Apple’ın duyuru planları sadece tek bir abonelik servisiyle kısıtlı kalmayacak.

Apple’ın düzenleyeceği etkinliğe Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner ve JJ Abrams gibi tanınmış Hollywood yıldızlarını davet ettiği söyleniyor. Netflix ve Amazon Prime video servislerine rakip olacak paralı video abonelik servisi Apple’ın orijinal TV yapımlarına ve filmlerine ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda Apple’ın servisler biriminin gelirlerini daha da artırması hedefleniyor.

Mart ve Nisan etkinlikleri dolu dolu geçecek

Video girişiminin önümüzdeki yaz faaliyete geçeceği söyleniyor. Ancak servisle tanışmak için o kadar beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Bu arada Reuters tarafından dün geçilen bir haberde Apple’ın etkinliğinin mart yerine nisan ayında düzenlenebileceği belirtildi. BuzzFeed ise mart etkinliğinde yeni bir iPad mini gibi, herhangi bir donanım duyurusunu yapılmayacağını yazmıştı. Ancak nisan etkinliğinde bir donanım duyurusu da görebiliriz.

Video servisine şu anda yurt dışında satılan iPhone, iPad ve iPod touch’larda, aynı zamanda Apple TV’de yüklü olarak gelen TV uygulaması üzerinde erişilecek. Apple’ın bu servisi üçüncü taraf üreticilerin cihazlarına getirip izlenme sayısını artırmayı hedeflediği söyleniyor.

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