Teknoloji BİM yarı fiyatına RAZER ABYSSUS 2000 satışa sunacak
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BİM 28 Eylül aktüel ürünler listesi: Yarı fiyatına RAZER ABYSSUS 2000 satışa sunacak

BİM yarı fiyatına RAZER ABYSSUS 2000 satışa sunacak

BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesi yayınlandı. Yayınlanan katalog ile yine piyasanın yarı fiyatına ürünler satışa sunmaya hazırlanıyor. 28 Eylül tarihli satışa sunacağı ürünler ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran marketler zinciri, yaptığı kampanya ile eylül ayını kapatmayı planlıyor. İşte BİM’in 28 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesi yayınlandı.
BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesi yayınlandı.

BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesi yayınlandı. 28 Eylül haftanın yıldızlarına bakıldığında Razer Abyssus 2000 oyuncu mouse ve Goliathus Bundle mouse pad, park sensörü ve jabra bluetooth mono kulaklık BT2045 en dikkat çekici ürünler arasında yerini alıyor. Bununla birlikle BİM, yaptığı kampanya ile yüzlerce ürünü de indirimli fiyattan satışa sunuyor.

BİM 28 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği uygun fiyatlı ürünleri ile yine müşterilerinin beğenisini toplamayı başardı. 109 TL’ye sattığı park sensörü, 39,90 TL’ye sattığı Jabra bluetooth mono kulaklık ve 149 TL’ye sattığı Razer Abyssus 2000 oyuncu mouse ve Goliathus Bundle mouse pad’i ile piyasayı alt üst etmeyi planlıyor.

39 TL’YE JABRA BLUETOOTH KULAKLIK SATIŞA SUNACAK!

BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği Jabra bluetooth mono kulaklık ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü kulaklık üreticisi Jabra tarafından üretilen kulaklığı piyasa fiyatının altında bir fiyata satışa sunacak olan BİM, 28 Eylül tarihinde ürünü raflarına yerleştirecek.

JABRA BLUETOOTH MONO KULAKLIK ÖZELLİKLERİ!

  • - Kablosuz arama
  • - Emniyetli sürüş
  • - 8 saat konuşma
  • - Mikrofon
  • - 10 metre menzil

BİM 109 TL’YE PARK SENSÖRÜ SATACAK!

BİM’in, 28 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği park sensörü, başta bayanlar olma üzere tüm araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Araçlarında opsiyon olarak park sensörü paketi bulunmayan araç kullanıcılarını park esnasında büyük bir yükten kurtaracak sensör, uygun fiyatı ile de BİM müşterilerinin cebini yormayacak.

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PARK SENSÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ!

  • - 4 adet tampon algılama sensörü ( 40 cm-1.8 m)
  • - Renkli LED ekran
  • - Türkçe sesli ve bipli uyarı

BİM YARI FİYATINA OYUNCU MOUSE RAZER ABYSSUS 2000 VE MOUSE PAD GOLİATHUS BUNDLE SATACAK!

BİM, 28 Eylül aktüel ürün kataloğuna eklediği Razer Abyssus 2000 oyuncu mouse ve Goliathus Bundle mouse pad’i piyasa fiyatının yarına satışa sunamaya hazırlanıyor. Oyun severlerin bir numaralı aksesuarlarından biri olan bu set ile BİM, 28 Eylül tarihinde oyunseverlerin yüzünü güldürecek.

RAZER ABYSSUS 2000 OYUNCU MOUSE VE GOLİATHUS BUNDLE MOUSE PADİN ÖZELLİKLERİ!

  • - Çift el uyumlu geliştirilmiş ergonomik tasarım
  • - Gerçek 2000 dpi optik sensör
  • - 2 adet programlanabilir Hyperesponse tuşlar

MOUSE PAD GOLİATHUS BUNDLE’IN ÖZELLİKLERİ!

  • - Kontrol oyun tarzı için yoğun dokumalı yüzey
  • - Tüm hassaslık ayarları ve sensörler için optimizeedilmiştir
  • - Aşınma önleyici dikişli kenarlar

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BİM 28 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM, 28 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler ile birlikte yüzlerce ürünü daha uygun fiyat etiketi ile satışa sunmaya hazırlanıyor. 28 Eylül tarihinde yapacağı kampanya ile müşterilerini mutlu etmeye hazırlanan BİM, eylül ayını dolu dolu kapatmaya hazırlanıyor.

İşte BİM’in 28 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği tüm ürünler ve fiyatları:

BİM'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

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