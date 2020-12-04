Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Bu yıl 102 bin siber saldırı gerçekleşti
İNTERNET

Bu yıl 102 bin siber saldırı gerçekleşti

Bu yıl 102 bin siber saldırı gerçekleşti

Koronavirüs döneminde elektronik haberleşme sektörüne yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu yıl gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı” dedi. Karaismailoğlu, kritik kamu kurumları ile bilişim, sanayi, enerji ve eğitim sektörlerinin de saldırıya uğradığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısının 102 bini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı “13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”ndaki konuşmasında, söz konusu etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşmesinin bilişim sektörünün kabiliyetlerinin test edilmesi anlamında da iyi bir pratik olduğunu söyledi. Alınan hizmetlerin, eğitimin, sağlığın, finansın hemen her boyutuyla ve büyük bir hızla dijitalleştiğini belirten Karaismailoğlu, verinin hızlı, kesintisiz ve güvenli akışının artık her alanda işin niteliğini ve verimini belirlediğini ifade etti.

ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE SALDIRILAR ARTTI

  • Denetim birimlerince yapılan takipler neticesinde, 209 sahte konferans uygulaması tespit edildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Türkiye’yi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018’de 73 bin iken, 2019’da 150 bine çıktı. 2020’de şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısı 102 bini aştı” dedi. Karaismailoğlu, en çok saldırı alan sektörlerin başında elektronik haberleşme, kritik kamu kurumları, bilişim, sanayi, enerji ve eğitim olduğuna dikkati çekerek, pandemi döneminde özellikle elektronik haberleşme sektörüne yönelik saldırılar arttığı bilgisini paylaştı.

Siber hijyen kişisel hijyen kadar önemli
TEKNOLOJİ
Siber hijyen kişisel hijyen kadar önemli

Adil Karaismailoğlu

FİBER HAT UZUNLUĞU 404 BİN KM'Yİ AŞTI

Karaismailoğlu, bu yıl salgının etkileriyle bilişim sektörünün yüzde 15 büyüdüğüne değinerek, şöyle devam etti: “Sabit ve mobil genişbant internet kullanımında yüzde 50 artış oldu. Ses ve internet trafiklerinde de yüzde 50’ye varan artış yaşandı. Bu sırada fiber hat uzunluğumuz 404 bin kilometreyi aştı."

Abone Ol Google News
Ankarada mesai düzenlemesi

Ankara'da mesai düzenlemesi

Valilik değişen mesai saatlerini açıkladı.
Gecenin yıldızı Kral

Gecenin yıldızı 'Kral'

​13 dakika kala oyuna girip maçı çevirmeyi başardı.
Kaftancıoğluna ikinci bombardıman

Kaftancıoğlu'na
ikinci bombardıman

CHP içindeki taciz ve tecavüz tartışması büyüyor.
Polisten kaçamadılar

Polisten kaçamadılar

Otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler.
Sivasspor kaybetti <br>Karabağ umut verdi

Sivasspor kaybetti
Karabağ umut verdi

​Temsilcimizin umutlarını Karabağ devam ettirdi.
Milli yıldızdan<br>muhteşem gol

Milli yıldızdan
muhteşem gol

Hakan Çalhanoğlu kaleciyi çaresiz bıraktı.

Bu kez BAE izole edilebilir

Bu kez BAE izole edilebilir

Suudi Arabistan, Katar ile ortak zemin arayışında.
Gardaşın tercihi Türkiye

Gardaşın tercihi Türkiye

Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ihracatı yüzde 600 arttı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Hangi şehirler<br>alarm veriyor?

Hangi şehirler
alarm veriyor?

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Sanatın yeni merkezi

Sanatın yeni merkezi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptı.

Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Gençlik ve Spor Bakanı sosyal medyadan açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.