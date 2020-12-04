Bu yıl 102 bin siber saldırı gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısının 102 bini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı “13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”ndaki konuşmasında, söz konusu etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşmesinin bilişim sektörünün kabiliyetlerinin test edilmesi anlamında da iyi bir pratik olduğunu söyledi. Alınan hizmetlerin, eğitimin, sağlığın, finansın hemen her boyutuyla ve büyük bir hızla dijitalleştiğini belirten Karaismailoğlu, verinin hızlı, kesintisiz ve güvenli akışının artık her alanda işin niteliğini ve verimini belirlediğini ifade etti.

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ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE SALDIRILAR ARTTI

Denetim birimlerince yapılan takipler neticesinde, 209 sahte konferans uygulaması tespit edildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Türkiye’yi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018’de 73 bin iken, 2019’da 150 bine çıktı. 2020’de şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısı 102 bini aştı” dedi. Karaismailoğlu, en çok saldırı alan sektörlerin başında elektronik haberleşme, kritik kamu kurumları, bilişim, sanayi, enerji ve eğitim olduğuna dikkati çekerek, pandemi döneminde özellikle elektronik haberleşme sektörüne yönelik saldırılar arttığı bilgisini paylaştı.

TEKNOLOJİ Siber hijyen kişisel hijyen kadar önemli

Adil Karaismailoğlu

FİBER HAT UZUNLUĞU 404 BİN KM'Yİ AŞTI

Karaismailoğlu, bu yıl salgının etkileriyle bilişim sektörünün yüzde 15 büyüdüğüne değinerek, şöyle devam etti: “Sabit ve mobil genişbant internet kullanımında yüzde 50 artış oldu. Ses ve internet trafiklerinde de yüzde 50’ye varan artış yaşandı. Bu sırada fiber hat uzunluğumuz 404 bin kilometreyi aştı."