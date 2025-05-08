CANiK İspanya sahnesinde

SYS Grup şirketleri, Batı Akdeniz ve Avrupa’daki varlığını güçlendirmek ve modern muharebe çözümlerini tanıtmak üzere, Türkiye’yi FEINDEF 2025’te temsil edecek. Madrid’de düzenlenecek fuar, Türk savunma sanayiinin uluslararası vitrine çıkacağı önemli bir platform olacak.
Türkiye’nin lider savunma sanayi gruplarından Samsun Yurt Savunma (SYS Grup); CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında Madrid’te düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na (FEINDEF 2025) damga vuracak.
CANiK liderliğindeki SYS Grup, Güney Amerika kıtasındaki en büyük savunma sanayi organizasyonu olan LAAD Defence & Security 2025 fuarında yakaladığı yüksek etkileşim ve başarılı iş görüşmeleri sonrası rotasını şimdi Avrupa’ya çevirdi.
Türkiye ile İspanya ve Portekiz arasında savunma sanayi ilişkilerinin güçlendiği bir dönemde gerçekleştirilen fuar, SYS Grup için stratejik bir vitrin olma özelliği taşıyor. Grup, bu vesileyle 30x113mm silah sistemi ve diğer yenilikçi çözümleriyle Avrupa pazarında sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
CANiK, sadece silah üreticisi değil, aynı zamanda uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve entegre çözümler sunan bir teknoloji lideri olarak fuarda boy gösterecek. UNIROBOTICS’in geliştirdiği TRAKON serisi UKSS’ler, platform bağımsız modüler yapıları, farklı kalibrelerle uyumluluğu ve İHA Karşı Tedbir Sistemi (C-UAS) entegrasyonlarıyla modern muharebe ortamında düşük irtifa tehditlerine karşı kuvvet çarpanı oluşturuyor.
SYS Grup, İspanyol entegratör firmalar ve mühimmat üreticileriyle uzun süredir yeni projeler geliştiriyor. VENOM LR ve 30x113mm sistemler, mühimmat uyumluluk testleri, platform entegrasyonları ve saha denemeleri gibi alanlarda İspanyol sanayi ile iş birliğini güçlendiriyor.
Türkiye ile İspanya arasında 2017’de imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Niyet Mektubu, iki ülke arasındaki stratejik güvenin temel taşlarından biri oldu. TCG ANADOLU projesinde İspanyol Navantia ile gerçekleştirilen iş birliği, deniz platformları alanında başarılı bir örnek teşkil ederken; 2024 sonunda duyurulan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Mutabakat Zaptı, İspanyol Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonuna 24 adet HÜRJET tedarikini ve yerli sanayi katılımını içeriyor. Öte yandan, Portekiz Donanması’nın Türk şirketi STM ile 2 adet modern savaş gemisi için anlaşması, Türkiye-Portekiz savunma iş birliğini yeni bir boyuta taşıdı.
- SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Utku Aral, Avrupa’da güvenlik ihtiyaçlarının arttığı, İspanya ve Portekiz gibi bölge ülkeleri ile bu alandaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde yeni iş birliklerine kapı açmak için FEINDEF 2025’te yerlerini alacaklarını söyledi.
Söz konusu ülkelerin yalnızca dost ve müttefik ülkeler değil; aynı zamanda savunma sanayinde stratejik öneme sahip, büyüyen pazarlar olduğunu ifade eden Aral, şöyle konuştu:
- "Grup şirketlerimizden CANiK’in hafif silah çözümleri, AEI Systems’in orta kalibre topları ve UNIROBOTICS’in UKSS sistemleri, bu ülkelerin ihtiyaçlarına nokta atışı yanıt veriyor. FEINDEF 2025, Türk savunma sanayinin tüm paydaşları için verimli bir platform olacak. Biz de mevcut iş birliklerimizi daha da geliştirip, yeni ortaklıklar kurarak bu fırsatları en üst düzeyde değerlendireceğiz. Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişiminin başarılı örneklerini yeni ülkelere ve kullanıcılara sunacağız."
CANiK ve Samsun Yurt Savunma hakkında
CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın dünyaca ünlü ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, İstanbul’da 1, Samsun’da 4, ABD’nin Güney Florida bölgesinde 1 ve Birleşik Krallık’ta 1 olmak üzere toplamda 7 üretim tesisinde, çok uluslu 1.000’den fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye ve ABD’deki tesislerinde yıllık 460 bin adet tabanca, 5.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde ise 250 adet orta kalibre top ve yine Türkiye’deki tesislerinde 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahiptir. Bugün dünyada 30x113 mm kalibre silahı üretebilen 3 firmadan biri konumunda. Söz konusu silah radar entegrasyonu ile dronlara, insansız su üstü kamikaze platformlara ve hafif zırhlı araçlara karşı en etkin çözüm. İngiltere’deki tesisinde 20, 25 ve 30 mm silahların İngiliz savaş uçakları için üretimlerini yapan SYS Grup şirketlerinden AEI Systems ayrıca kara ve deniz platformları için de uzaktan komutalı sistemlere entegre edilmek üzere düşük geri tepmeli 20 mm ve 30 mm silahları da üretiyor. Türkiye’deki üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.