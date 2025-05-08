CANiK İspanya sahnesinde

CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın dünyaca ünlü ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, İstanbul’da 1, Samsun’da 4, ABD’nin Güney Florida bölgesinde 1 ve Birleşik Krallık’ta 1 olmak üzere toplamda 7 üretim tesisinde, çok uluslu 1.000’den fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye ve ABD’deki tesislerinde yıllık 460 bin adet tabanca, 5.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde ise 250 adet orta kalibre top ve yine Türkiye’deki tesislerinde 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahiptir. Bugün dünyada 30x113 mm kalibre silahı üretebilen 3 firmadan biri konumunda. Söz konusu silah radar entegrasyonu ile dronlara, insansız su üstü kamikaze platformlara ve hafif zırhlı araçlara karşı en etkin çözüm. İngiltere’deki tesisinde 20, 25 ve 30 mm silahların İngiliz savaş uçakları için üretimlerini yapan SYS Grup şirketlerinden AEI Systems ayrıca kara ve deniz platformları için de uzaktan komutalı sistemlere entegre edilmek üzere düşük geri tepmeli 20 mm ve 30 mm silahları da üretiyor. Türkiye’deki üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.