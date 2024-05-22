Ceza geliyordu: X Türkiye'de temsilcilik açtı

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı.
Gelişmeyi ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.
Uraloğlu yaptığı açıklamada X'in Türkiye'de temcilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu.
"Son zamanlarda reklam yasağı koyduk"
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı." ifadelerini kullandı.
X'e ceza yoldaydı
Popüler sosyal medya platformu X, uyarılara rağmen Türkiye'de bir temsilci atamadığı gerekçesiyle yaptırımla karşı karşıya kalmıştı.
Türkiye, temsilci atamaması durumda X'e yavaşlatma cezası uygulayacağı belirtilmişti.