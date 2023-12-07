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Teknoloji

ChatGPT'yi tahtından edecek! Google’dan yeni yapay zeka modeli: Gemini

Google, OpenAI'nin sunduğu ChatGPT'yi tahtından edecek yeni yapay zeka modelini tanıttı. Gerçekleştirilen online tanıtım ile özellikleri anlatılan yeni yapay zeka modeli Gemini; metin, görüntüler, ses, video ve kodlama gibi farklı türdeki bilgileri sorunsuz bir şekilde anlayabiliyor, bunlar üzerinde çalışabiliyor.

13:27 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:40 - 7/12/2023 Perşembe
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Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini; Ultra, Pro ve Nano olarak 3 farklı modelle çıkış yapıyor.
Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini; Ultra, Pro ve Nano olarak 3 farklı modelle çıkış yapıyor.
Google,
"Bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli"
olarak tanımladığını Gemini'ı duyurdu.

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin yapay zeka savaşları sürerken Google üzerinde uzun bir süredir çalıştığı yeni yapay zeka modeli olan Gemini'yi online bir tanıtım ile gün yüzüne çıkarttı. Her ne kadar ilk etapta beklentileri karşılayamayan bir tanıtım gerçekleştirilmiş olsa da Google, bu yeni AI sistemini en kapsamlı yapay zeka modeli olarak tanımlıyor.


Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Google'ın önümüzdeki aylarda teknolojinin Ultra, Pro ve Nano olarak üç farklı versiyonunu geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine dahil edeceğini söyledi.

Gemini, Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı ismi olan Google'ın yeni yapay zeka modeli farklı alanlar ve uygulamalara entegre olarak kullanılabilecek.


Gemini Ultra, amiral gemisi Gemini modeli iken, Gemini Pro, "lite" bir Gemini modeli olarak karşımıza çıkıyor. Pixel 8 Pro gibi mobil cihazlarda çalışacak şekilde damıtılan Gemini Nano ise


sırasıyla düşük ve yüksek bellekli cihazları hedefleyen Nano-1 (1,8 milyar parametre) ve Nano-2 (3,25 milyar parametre) olmak üzere iki model boyutunda geliyor.

İnsan muhakemesini taklit etmeye yaklaştı

Pichai ve Google DeepMind'ı yöneten Demis Hassabis, Gemini'nin Google'ın önceki yapay zeka teknolojilerinden daha güçlü olduğunu ve daha doğru yanıtlar üretebildiğini ve bazı durumlarda insan muhakemesini taklit etmeye yaklaştığını söyledi.


OpenAI geçen yılın sonlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile dünyayı şaşkına çevirdiğinde, Google hazırlıksız yakalanmıştı.


Google Bard'ı güçlendirecek

İlk etapta Pro modelinin kullanılmaya başlayacağı vurgulanan modeli denemek için en kolay yer, Google'ın ChatGPT rakibi Bard.


Bugün itibariyle Gemini Pro'nun ince ayarlı bir sürümü tarafından destekleniyor. Şimdilik yalnızca ABD'de İngilizce olarak ve yalnızca metin için desteklenen bu yeni AI sisteminde resim desteği bulunmuyor. Google Asistan ve Bard Genel Müdürü Sissie Hsiao, brifing sırasında ince ayarlı Gemini Pro'nun önceki model sürüş Bard'a göre gelişmiş akıl yürütme, planlama ve anlama yetenekleri sunduğunu da açıkladı.


13 Aralık'ta kullanıma açılacak

Gemini Pro, Google'ın tam olarak yönetilen makine öğrenimi platformu olan Vertex AI'yi kullanan kurumsal müşteriler için 13 Aralık'ta piyasaya sürülecek ve ardından Google'ın Generative AI Studio geliştirici paketine yönelecek. Bunun yanı sıra Gemini önümüzdeki aylarda Duet AI, Chrome ve Ads gibi Google ürünlerinin yanı sıra Google'ın Arama Üretken Deneyiminin bir parçası olarak Arama'ya gelecek.


Gemini ayrıca, arama sorgularını konuşma tarzı metinlerle yanıtlamaya çalışan Bard sohbet botu ve SGE gibi Google ürünlerini desteklemek için de kullanılacak.


Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model. Google, karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi anlayabildiğini iddia ediyor.


Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı
Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Daha önce birçok depremde devreye giren sistem, telefonlara bildirim göndererek 5,1'lik deprem ile ilgili önceden uyardı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar arasında, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl açılacağını merak eden birçok kişi bulunuyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif etme yollarının detayları...

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1 saat önce
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