ChatGPT'yi tahtından edecek! Google’dan yeni yapay zeka modeli: Gemini

Google, "Bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli" olarak tanımladığını Gemini'ı duyurdu.





Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin yapay zeka savaşları sürerken Google üzerinde uzun bir süredir çalıştığı yeni yapay zeka modeli olan Gemini'yi online bir tanıtım ile gün yüzüne çıkarttı. Her ne kadar ilk etapta beklentileri karşılayamayan bir tanıtım gerçekleştirilmiş olsa da Google, bu yeni AI sistemini en kapsamlı yapay zeka modeli olarak tanımlıyor.





Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Google'ın önümüzdeki aylarda teknolojinin Ultra, Pro ve Nano olarak üç farklı versiyonunu geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine dahil edeceğini söyledi.

Gemini, Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı ismi olan Google'ın yeni yapay zeka modeli farklı alanlar ve uygulamalara entegre olarak kullanılabilecek.





Gemini Ultra, amiral gemisi Gemini modeli iken, Gemini Pro, "lite" bir Gemini modeli olarak karşımıza çıkıyor. Pixel 8 Pro gibi mobil cihazlarda çalışacak şekilde damıtılan Gemini Nano ise





sırasıyla düşük ve yüksek bellekli cihazları hedefleyen Nano-1 (1,8 milyar parametre) ve Nano-2 (3,25 milyar parametre) olmak üzere iki model boyutunda geliyor.

İnsan muhakemesini taklit etmeye yaklaştı

Pichai ve Google DeepMind'ı yöneten Demis Hassabis, Gemini'nin Google'ın önceki yapay zeka teknolojilerinden daha güçlü olduğunu ve daha doğru yanıtlar üretebildiğini ve bazı durumlarda insan muhakemesini taklit etmeye yaklaştığını söyledi.





OpenAI geçen yılın sonlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile dünyayı şaşkına çevirdiğinde, Google hazırlıksız yakalanmıştı.





Google Bard'ı güçlendirecek

İlk etapta Pro modelinin kullanılmaya başlayacağı vurgulanan modeli denemek için en kolay yer, Google'ın ChatGPT rakibi Bard.





Bugün itibariyle Gemini Pro'nun ince ayarlı bir sürümü tarafından destekleniyor. Şimdilik yalnızca ABD'de İngilizce olarak ve yalnızca metin için desteklenen bu yeni AI sisteminde resim desteği bulunmuyor. Google Asistan ve Bard Genel Müdürü Sissie Hsiao, brifing sırasında ince ayarlı Gemini Pro'nun önceki model sürüş Bard'a göre gelişmiş akıl yürütme, planlama ve anlama yetenekleri sunduğunu da açıkladı.





13 Aralık'ta kullanıma açılacak

Gemini Pro, Google'ın tam olarak yönetilen makine öğrenimi platformu olan Vertex AI'yi kullanan kurumsal müşteriler için 13 Aralık'ta piyasaya sürülecek ve ardından Google'ın Generative AI Studio geliştirici paketine yönelecek. Bunun yanı sıra Gemini önümüzdeki aylarda Duet AI, Chrome ve Ads gibi Google ürünlerinin yanı sıra Google'ın Arama Üretken Deneyiminin bir parçası olarak Arama'ya gelecek.





Gemini ayrıca, arama sorgularını konuşma tarzı metinlerle yanıtlamaya çalışan Bard sohbet botu ve SGE gibi Google ürünlerini desteklemek için de kullanılacak.





Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model. Google, karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi anlayabildiğini iddia ediyor.



