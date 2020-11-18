Çin'den yeni bir Ay hamlesi daha geldi

Son dönemde uzaya gönderdiği araçlarla dikkat çeken Çin uzay atılımında ne kadar ciddi olduğunu göstermek için Ay'a yeni bir yolculuk planlıyor.

Çin, uzun bir aranın ardından ilk defa Ay yüzeyinden örnekler almak için hazırlıklara başladı. Devasa uzay roketi Long March-5 fırlatma rampasına taşındı.

Uzay araştırmalarına hız kesmeden devam eden Çin, yeni bir Ay görevine hazırlanıyor. Çin, Chang’e 5 adını verdiği Ay görevi kapsamında Long March-5 roketini gelecek hafta Ay’a fırlatmayı planlıyor.

Reuters Arşiv

TEKNOLOJİ Çin uzay yarışında atılım yapıyor

ABD yasalarına göre NASA iş birliği yapamaz

Hazırlıklarına başlanan görevde Long March-5 roketi, bulunduğu hangardan çekici yardımıyla Wenchang eyaletindeki uzay merkezinde bulunan fırlatma rampasına taşındı. Hazırlıkları başlayan Chang’e 5 görevinin amacı ise Long March-5 roketine yerleştirilecek bir araştırma aracı ile Ay yüzeyinde 2 metre derinliğinde bir çukur kazılacak ve Ay yüzeyinden elde edilen örnekler Dünya’ya getirilecek.

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Çin tarafından gerçekleştirilecek bu tarihi Ay görevi sayesinde bilim insanları, ABD ve Rusya’nın 1960 ve 1970 yıllarındaki görevlerinde elde ettiği örneklerden sonra ilk defa Ay yüzeyinden yeni örnekler üzerinde araştırma yürütebilecek.

ABD yasaları hala Çin'in NASA ile işbirliğini ve Uluslararası Uzay İstasyonu ile ortaklık kurmasını engellemesine rağmen Çin, uzay görevlerinde yabancı ülkelerle giderek daha fazla etkileşim kuruyor. Bu durum, Çin'i kendi uzay istasyonunda çalışmaya ve kendi programlarını başlatmaya teşvik ediyor. Fakat bu durum aynı zamanda Çin’i diğer Asya ülkeleri ile rekabete girmeye de zorluyor.