Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mucit torunu Aybüke ve arkadaşlarının çocukların kaybolmaması için geliştirdiği proje büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinden olan torunu Canan Aybüke Bayraktar ve takım arkadaşları, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya "Yerim Belli" projesiyle katıldı.