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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mucit torunu Aybüke ve arkadaşlarının çocukların kaybolmaması için geliştirdiği proje büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Canan Aybüke Bayraktar ve takım arkadaşları, TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmaya “Yerim Belli” isimli projeleriyle katıldı. Proje, kaybolan çocukların konumlarının izlenebilmesini sağlayan, ayakkabının altına yerleştirilen bir aparat sistemi üzerine kurulu. Bu yenilikçi yaklaşım, kayıp çocuklar için önemli bir çözüm sunmayı hedefliyor. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören proje, teknolojinin sosyal fayda alanında nasıl kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

17:13 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:13 - 5/09/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mucit torunu Canan Aybüke Bayraktar ve arkadaşları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mucit torunu Canan Aybüke Bayraktar ve arkadaşları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinden olan torunu Canan Aybüke Bayraktar ve takım arkadaşları, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya "Yerim Belli" projesiyle katıldı.

Öğrencilerin kayıp çocuklar için geliştirdikleri bu proje katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.



Çocuklar projelerini anlattı


Teknoloji yarışmalarının düzenlendiği festival kapsamında, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde Selçuk Bayraktar-Sümeyye Erdoğan çiftinin kızı Canan Aybüke Bayraktar ve sınıf arkadaşları "Yerim Belli" projesiyle katıldı. Festivalin açılış gününde gençlerle buluşan TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması" alanında Yenidoğu Okulları'nın bulunduğu standı ziyaret etti. Çocukların ayakkabısının altına takılan aparatla konumlarını gösteren bir proje hazırlayan 1. Sınıf öğrencileri, Bayraktar çiftine projelerini detaylarıyla anlattı.



Akıllı ayakkabı projesi finale kaldı


"Yerim Belli" projesinin detaylarını aktaran Yenidoğu Okulları Sınıf Öğretmeni Mustafa Kara, "Yaptığımız proje akıllı ayakkabı. Ayakkabının altına gönderdiğimiz sistemle veliler mesaj atıklarında çocukların konum bilgisi telefonlarına geliyor" diye konuştu. Festival katılımcıları tarafından büyük ilgi gören bu proje, finale kalmayı başardı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Teknoloji
#Selçuk Bayraktar
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