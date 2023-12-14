Dijital Telif Yasasında sona gelindi: Google ile masaya oturulacak! AK Partili Yayman ‘Kırmızı çizgimiz’ diyerek açıkladı

Yayman, birkaç aşamalı ajandaları olacağını söyledi:

"Birincisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu güncellemek. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TBMM'nin hazırlığı var. Haberin telif kapsamına alınması gündeme gelecek. Ondan sonra sözleşme için Google ile masaya oturulacak"