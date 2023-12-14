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Teknoloji

Dijital Telif Yasasında sona gelindi: Google ile masaya oturulacak! AK Partili Yayman ‘Kırmızı çizgimiz’ diyerek açıkladı

Google'ın Kanada ile anlaşarak içerik üreticilerine yıllık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından Türkiye'de dijital telif yasa çalışmaları hızlandı. "Google'ın çifte standart yapmasını istemiyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz" diyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, bütçe görüşmelerinden sonra Google ile masaya oturulacağını bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:53 - 14/12/2023 Thursday
Güncelleme: 11:55 - 14/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Dijital Telif Yasası kapsamında; Google ile içerik üreticileri arasında sözleşme yapılacak.
Dijital Telif Yasası kapsamında; Google ile içerik üreticileri arasında sözleşme yapılacak.

Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak "Dijital Telif Yasası" çalışmalarında sona gelindi. Google'ın Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından Türkiye'de, Dijital Telif Yasası konusunda çalışmalarını hızlandırdı.


Google Meclis'e çağrılacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunun dünyadaki örnekleri gibi Türkiye'de de olması gerektiğini belirterek, Google'ı bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye çağıracaklarını söyledi.


A Para'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Yayman,
"Brüksel'de, Londra'da, Paris'te ne varsa Google hangi anlaşmaya bağlı kalıyorsa Ankara'da da onu istiyoruz. Bu kırmızı çizgimiz. Google'ın çifte standart yapmasını istemiyoruz. Dijital telif için masaya oturmasını istiyoruz. Geçen dönemde bu konuşuldu, ancak araya deprem girdi"
dedi.

"Google ile içerik üreticileri arasında sözleşme yapılması gerekiyor"

Yayman,
"Yeni dönemde bütçeden sonra onları çağıracağız. Paydaşları bir araya getireceğiz. Google ile içerik üreticileri arasında sözleşme yapılması gerekiyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması olmazsa olmaz"
dedi.

Yayman, birkaç aşamalı ajandaları olacağını söyledi:
"Birincisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu güncellemek. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TBMM'nin hazırlığı var. Haberin telif kapsamına alınması gündeme gelecek. Ondan sonra sözleşme için Google ile masaya oturulacak"
ifadelerini kullandı.


#Dijital Telif Yasası
#Google
#içerik
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