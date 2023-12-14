Dijital Telif Yasasında sona gelindi: Google ile masaya oturulacak! AK Partili Yayman ‘Kırmızı çizgimiz’ diyerek açıkladı

Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak "Dijital Telif Yasası" çalışmalarında sona gelindi. Google'ın Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından Türkiye'de, Dijital Telif Yasası konusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Google Meclis'e çağrılacak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunun dünyadaki örnekleri gibi Türkiye'de de olması gerektiğini belirterek, Google'ı bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye çağıracaklarını söyledi.