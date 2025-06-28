Dünyanın en iyi oyunlarında 'Türkiye' imzası görülecek

"Bu platformla girişimcilere hızlandırma programlarını uygulamak için eğitimler veriyoruz. Geleneksel eğitimde öğrenciler sınıfta pasif şekilde hocayı dinliyor, sonra kendileri projeler yapmaya çalışıyor. Bizim hibrit modelimizde ise geleneksel sınıf yapısını tersine çevirerek öğrencilerin 'pasif' olarak dinledikleri kısımları çevrim içine, proje, ödev yapma, fikir üretme ve tartışma kısımlarını da yüz yüze ortamlara taşıdık. Eduvence'i çeşitli üniversiteler, eğitim kurumları da kullanmak istiyor. Bir toplantıda ABD'de bir üniversite kendi kullandığı eğitim sisteminden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Biz de geliştirdiğimiz Eduvence eğitim platformunu anlattık, sistemimizi gösterdik, çok memnun kaldılar ve onlarla 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Böylece Eduvence, Türkiye'nin ihraç ettiği bir eğitim platformu ürününe dönüşmüş oldu. Biz eğitim ve eğitim teknolojilerinde de ülkemizin sınıf atlamasını arzu ediyoruz."