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Teknoloji Bilişim Vadisinden oyun geliştirme kampı
OYUN

Bilişim Vadisi'nden oyun geliştirme kampı

Bilişim Vadisi tarafından dijital ortamda gerçekleştirilecek "United Game Jam" etkinliğine katılan oyun meraklıları ve yazılımcılar 48 saat boyunca çeşitli eğitimler alacak.

Haber Merkezi AA
Bilişim Vadisi
Bilişim Vadisi

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi, genç oyun geliştiricilerini dijital ortamda gerçekleştirilecek "United Game Jam" etkinliğinde bir araya getirecek.

Bilişim Vadisi'nde alanındaki yerel ve global paydaşlar ile iş birliği yapılarak, proje bazlı çalışmalar geliştirilmeye devam ediliyor.

  • "United Game Jam" isimli çevrim içi etkinliğe katılan oyun meraklıları ve yazılımcılar, 48 saat boyunca çeşitli eğitimler alacak. Katılımcılar arasından kurulacak takımlar, en iyi oyunu geliştirmek için kıyasıya bir mücadele gösterecek.

Oyun geliştiricilerin yanı sıra yatırımcıların da yakından takip edeceği etkinlik kapsamında başarılı bulunan oyun geliştiricilere Bilişim Vadisi çatısı altında çalışmalarını sürdürme imkanı sağlanacak. Ayrıca, Bilişim Vadisi yetkilileri, başarılı oyunları ulusal ve uluslararası yatırımcı ağlarıyla buluşturma şansı sunacak.

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Gençlerden yoğun ilgi

Dijital oyun kampına www.digiage.com.tr adresinden yapılan başvurular bugün 24.00'e kadar devam edecek. Başvurular 200'ü geçerken, bu sayının gün içerisinde 500'ü bulması bekleniyor.

  • Bilişim Vadisi, oyun oynamayı seven gençlerin kendi oyunlarını geliştirmeleri düşüncesiyle "Oyunla Gelecek" projesini hayata geçirmiş ve bu kapsamda 2 oyun kampı düzenlemişti.

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katıldığı ve yoğun ilgi gören kamplarda çok sayıda oyun ortaya çıktı ve bu oyunları geliştiren ekipler arasından 4 şirket kuruldu. Ayrıca, yer tahsis edilen 33 ön kuluçka da Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam ediyor.

Oyun geliştirme amaçlı etkinlikler Game Jam'ler dünyada ve Türkiye'de düzenleniyor.

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