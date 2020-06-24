Dünyanın en küçük dinazor yumurtası fosili: Tamba'da ortaya çıktı

Bakan Varank, ‘şimdi size bir ürün getirdim’ deyip çantasından çıkardı: Bu renkli tanecikler Çin’den tedarik edilemeyince Türkiye’de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanal 7'de yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Global bir deterjan markasının ürünü içerisinde yer alan 'renkli tanecikleri' Çin'den getirdiğini ancak Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinin kopmasıyla bu ürünü tedarik edemediğini anlatan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki kimya şirketlerinden biriyle anlaşarak renkli tanecikleri ürettirdiğini söyledi. Varank, dünyadaki tedarik zinciriyle ilgili alınacak kararlar noktasında, Türkiye'nin çok önemli bir alternatif olarak ön plana çıkabileceğinin altını çizerek, bu kapsamda yerli şirketlerin birçok global firmaya tedarikçi olabileceklerini vurguladı.