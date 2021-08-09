Ekşi Sözlük'te 'hükümete karşı ayaklanma' çağrısı

Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, toplumun manevi değerleri aleyhine nefret söylemlerine yer vermesiyle gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli internet sitesi, bu kez de 'halk ayaklansın' çağrılarına yer verdi.

Sitede "optikbaskan" isimli kullanıcı tarafından açılan bir başlıkta, halkın ayaklanması istendi. Başlığın altında yapılan bazı yorumlarda da darbe çağrıları yapıldı.

Halkı alenen isyana teşvik eden paylaşımlarda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi.

Bazı kullanıcılar ise başlığa tepki göstererek, "İsyana teşvik etmeyin" yorumunda bulundu.

"Türkiye, İsrail'in eyaleti olsun"

Sitede yer alan farklı bir konu başlığında ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması yönünde yapılan çağrılar yer aldı.

REKLAM

Gelen tepkiler ardından kaldırılan 2020 tarihli başlıkta, Türk - Musevi devletini resmeden bir harita yer alıyordu. Harita, 'Türkiye ve İsrail'in birleşiminden oluşan ütopya devlet' denilerek sunuldu.

"Ekşi Sözlük'e yasal işlem yapılsın"

Skandal ifadelerin gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, internet sitesi hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Başsavcılıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs/şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

REKLAM