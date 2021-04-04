Eufy, yapay zeka destekli güvenlik kamerasını tanıttı

Teknoloji firmaları her geçen gün çıkardıkları ürünlerle yaşamı kolaylaştıran akıllı teknolojilere öncülük etmeye devam ediyor. Anker’in sunduğu EufyCam 2C ve Eufy Security 2K Pan & Tilt Indoor güvenlik kameraları ile bu ihtiyaca yanıt veriyor. EufyCam 2C ve Eufy Security 2K Pan & Tilt Indoor, yüksek görüntü kalitesi, uzun pil ömrü ve kişi algılama teknolojisi sayesinde benzerlerinden ayrılıyor.

135 derecelik görüş açısı

EufyCam 2C Kablosuz Ev Güvenlik Kamera Sistemi 135 derecelik görüş açısı, yerleşik spot ışığı ile ayrıntılı gece görüş sistemi sayesinde; hem gece hem gündüz, iç mekânlarda ve açık havada kullanılabiliyor. Canlı yayın özelliği de bulunan EufyCam 2C, görüntüleri 1080p HD kalitesinde kayıt edebiliyor. Kişi algılama teknoloji sayesinde insanları objelerden ve hayvanlardan ayırabilen eufyCam 2C, kameranın hareketi algılayacağı alanları özelleştirebilmenize de imkân veriyor. 16GB eMMC video hafızası bulunan EufyCam 2C, uzun pil ömrü sayesinde sadece tek şarjla 6 ay boyunca kesintisiz kullanılabiliyor.

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228 saat durmaksızın kayıt yapabiliyor

Eufy Security 2K Pan & Tilt Indoor Güvenlik Kamerası, yapay zeka desteğiyle insanları ve evcil hayvanları tanıyabiliyor, istediğiniz kişiye ya da alana odaklanabiliyor. Yatay eksende 360derece, dikey eksende de 96 derecelik açıda dönüş yapabilen cihaz, hareket algıladığı anda kayda başlıyor, istediğiniz takdirde size bildirim de gönderiyor. Bildirim sıklığını da 0-5 dakika arasında değiştirilebiliyor. Eufy Security 2K Pan & Tilt Indoor Güvenlik kamerasının bir diğer önemli özelliği de dahili mikrofon ve hoparlöre sahip olması… Bu sayede cihaz, sesi çift taraflı iletmenize de olanak sağlıyor. 128 GB’a kadar hafıza kartı takılabilen cihaz, 1080p olarak 288 saat yani 12 güne kadar kayıt yapabiliyor. Bulut üzerinde depolanan verileri ise 256 bit şifreli bağlantı üzerinden aktarabiliyor.