Facebook'un kripto parası Libra, gelecek yıl başında piyasaya çıkıyor

Dijitalleşen dünyayla birlikte ödeme yöntemleri ve para birimleri de değişiyor. Kriptoparaların son yıllardaki yükselişi bunun en somut örneği. Her ne kadar 'kripto para' denildiğinde akla ilk olarak bitcoin gelse de aslında çok geniş bir yelpaze söz konusu. Hatta şirketler bir yandan da kendi kriptopara birimlerine yöneliyorlar.

Gelecek yılın hemen başında piyasaya sürülecek.

Yeni yapılan bir açıklamaya göre Facebook, Libra adını verdiği kripto para birimini önümüzdeki yıl Ocakbaşında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Libra'yı düzenleyecek ve yönetecek olan Cenevre merkezli Libra Derneği, dolar tarafından desteklenen tek bir dijital madeni para başlatmayı planladıklarını da ekliyor.

Facebook, geçen sene açıkladığı Libra ile birlikte, dünya çapındaki düzenleyiciler ve merkezbankalarının finansal istikrarı bozabileceği ve para üzerindeki ana akım gücü aşındırabileceği endişelerini dile getirmişti. Ancak yeni planlararasındageleneksel para birimleriyle desteklenen madeni paraların yanı sıra farklı çözümler de yer alıyor.

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Facebook Libra'nın işleyişinin nasıl olacağı ve alışveriş için kullanıp kullanılmayacağı ise merak konusu.

Facebook Libra nedir?

Facebook, Libra'nın 'küresel bir para birimi ve finansal altyapı' olduğunu söylüyor. Yani aslında Libra, bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji tarafından desteklenen dijital bir varlık da denilebilir.

İsmini merak edenler olabilir. Libra esasında Roma'nın temel ağırlık ölçüsünden geliyor. LB kısaltması da Libra'dan türemiş.

Facebook neden kripto para birimi başlatıyor?

Facebook, dünya çapında banka hesabına erişimi olmayan 1.7 milyar insana ulaşmak istediğini iddia ediyor. Facebook henüz kripto biriminin nasıl çalışacağına dair ayrıntılara yer vermiyor. Ancak görünüş hibrit bir yaklaşıma işaret ediyor. Kurucular listesinde Visa ve MasterCard gibi geleneksel ödeme firmalarının yer alıyor olması da bunu gösteriyor.

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