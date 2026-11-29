Bir işletmenin kapısını kilitlemek, yangın söndürme sistemi kurmak, çalışanlarına iş güvenliği eğitimi vermek nasıl kurumsal bir sorumluluksa dijital dünyada da benzer bir güvenlik kültürü oluşturmak gerekiyor. Çünkü şirketlerin bilgisayarlarında artık yalnızca belgeler değil; milyonlarca müşterinin kişisel bilgileri, ödeme verileri, ticari sırları ve işletmenin geleceğini belirleyen kritik bilgiler saklanıyor. Türkiye’de 19 Mart 2025’te yürürlüğe giren 7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanunu, şirketlerin dijital güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini daha da önemli hale getirdi.

1 YILDA 101 BİN ZARARLI İÇERİK

Kanun, bilişim sistemleri üzerinden hizmet sunan, veri toplayan ve işleyen kurum ve kuruluşlara gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, güvenlik açıklarını ve siber olayları bildirme gibi sorumluluklar yüklüyor. Üstelik konu artık yalnızca bilgi işlem departmanlarının meselesi değil. Yönetim kurullarının siber riskleri takip etmesi, gerekli yatırımları planlaması ve güvenlik politikalarının uygulanmasını gözetmesi gerekiyor. Tehdidin boyutu rakamlara da yansıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2025 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda yıl boyunca 101 bin 500 zararlı internet bağlantısı tespit edilerek muhtemel siber saldırılar engellendi. Aynı dönemde kurum ve kuruluşlara 15 bin siber güvenlik bildirimi yapıldı.

FİDYE YAZILIM ÜRETİMİ DURDURUYOR

Saldırıların işletmelere faturası ise yalnızca sistemlerin geçici olarak devre dışı kalmasıyla sınırlı değil. Fidye yazılımları üretimi durdurabiliyor, müşteri verileri çalınabiliyor, ödeme sistemleri aksayabiliyor ve şirketler ciddi itibar kaybıyla karşılaşabiliyor. IBM’in 2025 Veri İhlali Maliyetleri Raporu’na göre dünya genelinde bir veri ihlalinin ortalama maliyeti 4,44 milyon dolar. Tam da bu nedenle siber güvenlik uzmanlarının işletmelerdeki varlığı, iş güvenliği uzmanlarının rolü kadar önemli. Nasıl ki iş güvenliği uzmanları çalışma ortamındaki fiziksel riskleri önceden belirliyor, önleyici tedbirleri takip ediyor ve çalışanları olası kazalara karşı bilinçlendiriyorsa, siber güvenlik uzmanları da dijital açıkları tespit etmeli, sistemleri korumalı ve saldırılara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamalı.

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UZMAN AÇIĞI KAPATILMALI

Mevcut kanun bütün işletmelere iş güvenliği uzmanı benzeri zorunlu bir siber güvenlik uzmanı istihdamı getirmiyor. Ancak özellikle müşteri verisi işleyen, çevrim içi hizmet sunan ve kritik sistemlere sahip şirketlerin bu alanda uzman desteği alması artık ertelenmemesi gereken bir ihtiyaç. Bir diğer önemli başlık ise çalışanların eğitimi. Şüpheli bir e-postaya tıklamak, bilinmeyen bir bağlantıyı açmak veya kurumsal şifreyi paylaşmak büyük bir veri ihlalinin başlangıcı olabiliyor. Bu nedenle çalışanlara tıpkı iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde olduğu gibi düzenli siber güvenlik eğitimleri verilmeli; oltalama saldırıları, parola güvenliği, veri koruma ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmalı.

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