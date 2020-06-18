Fransa şimdi de ABD'ye sardı: İnternet devlerinden aldığı pastadan pay istiyor

Le Maire, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, ABD'den OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekildiğini ilan eden resmi mektubun Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderildiğini söyledi.

Bunu provokasyon olarak nitelendiren Le Maire, internet devlerine uygulanacak vergi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını belirtti.

Le Maire, "ABD'nin, sürekli yaptırım tehdidi ile müttefiklerine yaptığı muamele nedir böyle." dedi.

Biz kendimiz vergi uygularız

Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladıkları vergiden vazgeçmediklerini ve bunu bu yıl uygulayacaklarını kaydeden Le Maire, Londra, Roma ve Madrid ile ABD'nin mektubuna yanıt vererek, internet devlerinin adil ve en hızlı şekilde vergi ödemesini istediklerini aktardı.

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Le Maire, "Ya ABD tavrını değiştirir ve 2020 yılının sonuna kadar bir anlaşmaya varırız, uluslararası bir vergi uygulanır ya da ABD müzakerelerden geri çekildiği için OECD'de anlaşma bulunamaz çünkü müzakereleri durduran tek ülke ABD. Bu durumda biz kendimiz vergi uygularız." diye konuştu.

ABD, OECD'deki müzakerelerden geri çekildiğini açıklamıştı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya mektup göndererek, internet devlerine uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekildiğini bildirmişti.

Fransa'nın ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Reuters İnternet devlerinden vergi alma konusunda anlaşamadılar.



Vergilerin, Fransa'ya 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını, 11 Temmuz 2019'da onaylamıştı.

Yasaya göre, internet devleri, Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

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