Fransa'da Yapay Zeka Zirvesi: Ortak bildiriyi 61 ülke imzaladı

Aralarında Fransa, Hindistan ve Çin'in de bulunduğu ülkeler, 'açık, kapsayıcı ve etik' yapay zeka konusunda uzlaşmaya vardı.

İlk olma özelliği taşıyor

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Paris'te düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülkenin imza attığı ortak bildiriye ilişkin bilgi verildi. Yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların çok taraflı olarak ilk kez ele alındığı ifade edilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini 'olumlu' yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

'Güvenilirlik' ve 'sürdürülebilirlik' vurgusu

Bildiride ayrıca, yapay zeka yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, yapay zekanın toplumlar için 'sürdürülebilir' kılınmasının öncelikli olduğu ifadeleri yer aldı.



