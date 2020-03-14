Teknoloji Genç girişimlerden yazılım hamlesi
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Genç girişimlerden yazılım hamlesi

İki genç girişimci bilgisayar mühendislerini binlerce kod yazmaktan kurtaracak ‘yazılım’ geliştirdi.

Genç girişimciler Yusuf Demir ve Alper Duysak geliştirdikleri yazılımla bilgisayar mühendislerini binlerce kod yazmaktan kurtarıyor.

Haber Merkezi İHA
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Zontroy Code Generator adı verilen yazılım kendi kendine kodlama yaparak maliyetten ve zamandan yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Destek için TÜBİTAK’a başvuru yapan girişimciler yerli Oracle olma yolunda ilerliyor.
Zontroy’un insanlar için teknoloji üreten bir yazılım olduğunu ifade eden Yusuf Demir “Ülkemizden çıkan pek çok başarılı teknoloji girişimi var. Ancak bunların hedef kitlesi ya kurumsal müşteriler ya da son kullanıcılar. Zontroy ise hem bireysel hem de kurumsal olarak teknoloji geliştiren herkesi hedef kitlesi olarak kabul eden ve teknoloji geliştirme süreçlerinde verimliliği arttırma gayesi taşıyan, global vizyona sahip bir girişim. Belki Zontroy bir Facebook olmayacak ancak bir sonraki Facebook’u geliştirecek olanlar, Zontroy teknolojilerini kullanmak isteyebilirler” dedi.

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Zontroy kaynak kod yazma sürecini kısaltıyor

Zontroy Code Generator’ın işletme ve yazılımcılara yüzde 10-yüzde 50 arasında maliyet ve zamandan tasarruf ettirdiğini belirten Alper Duysak da “Aslında Zontroy, kaynak kod yazma sürecini kısaltan bir yazılım geliştirme aracı. Kod yazan kişilerin manuel olarak yazmak zorunda olduğu pek çok kodun otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyor. Java, Javascript, C#, Python, Pascal, Ruby, XML, JSON, SQL ve diğer bütün programlama dillerini destekliyor. Böylece 40 kişilik bir ekibin yazdığı programı 20 kişi ile bitirmek mümkün.

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Ya da 40 milyon liralık bir programı 20 milyon lira ile tamamlayabilirsiniz. Zontroy ile yazılım geliştirmede temel araçlardan bir tanesi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kurulumu ve kullanması çok kolay olan Zontroy Code Generator ile küçük ve basit uygulamaları yüzde 100 yapmak mümkün. Programla hata payı neredeyse sıfırlanırken tekrar eden işlerin önüne geçiliyor. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki sürümü mevcut olan yazılım devam eden projelerde de kullanılabiliyor.

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