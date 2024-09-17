Genç mühendisler Model Uydu Yarışması'nda zirveye çıkıyor: 165 takımdan 15'i finale kaldı

Mühendislik fakültelerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getiren yarışma, katılımcılara teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve disiplinler arası çalışma becerisi kazanma fırsatı sunuyor. Yarışma, öğrencilerin uzay ve uydu teknolojileri konusundaki yeteneklerini keşfetmelerini, aynı zamanda sektördeki profesyonellerle tanışma ve tecrübe paylaşım imkanı da sağlıyor. Küçük ölçekli bir uydu projesini hayata geçirecek takımlar, tasarımdan üretime ve görev sonrası analizlere kadar tüm süreçleri Model Uydu Yarışmasında deneyimleme şansı buluyor. Telemetri, iletişim ve otonom yapıların entegrasyonu gibi gerçek sistemlerle örtüşen zorluklar içeren yarışma, genç mühendislere kendilerini uzay projelerinde kanıtlama fırsatı veriyor. Ulusal ve uluslararası arenada prestij kazanan bu yarışma, takımların mühendislik sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyor.