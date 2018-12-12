Google CEO'su Dragonfly projesini inkar etti

Google CEO’su Sundar Pichai’yi Çin’le beraber geliştirdikleri “sansürlü” arama motoru Dragonfly konusunda “hesap vermeye” çağıran kongre komisyonundaki senatörler CEO’yu çok ağır sorularla köşeye sıkıştırdı. Kongre üyeleri neredeyse hiçbir soruya cevap alamadı.

Dragonfly’ın şirket için geliştirildiğini söyledi

İfade sırasında çok terlediği ve strese girdiği gözlenen Pichai’nin, Dragonfly’ın “Çin için” geliştirildiğini inkar etmesi ise en büyük bomba oldu. Çince geliştirilen yeni arama motorunun Çin hükumetinin siparişi olması nedeniyle Google çalışanlarının aylardır protestoları ve istifaları medya gündeminden düşmezken, Pichai’nin bu motoru kendi şirket altyapısında, kendi ihtiyaçları için geliştirdiklerini iddia etmesi büyük tepki topladı.

Sundar Pichai sorgu esnasında zor anlar yaşadı.

Pichai’nin bu beklenmedik çark edişi, Trump’ın tepkisinden çekindiği için Çin’le yaptıkları projeyi tek taraflı olarak iptal etmiş olabileceği şeklinde yorumlandı. Pichai ayrıca Çin’le hiçbir görüşmelerinin olmadığını, Çin hükumetinden hiçbir sipariş almadıklarını, Çin pazarı için ürün geliştirmediklerini inatla vurgulaması da dikkat çekti.

Google’ın endişe etmesi gereken tek konu bu değil

Şirket daha önce Google'da bulunan bir açığı vaktinde açıklamadığı ve yüz binlerce kişinin özel bilgilerini tehlikeye attığı için eleştirilmişti.

Ayrıca şirketin 20 bin çalışan yakın zamanda, cinsel istismar iddiası sebebiyle işten çıkarılan yöneticilerin aldığı yüksek tazminatları protesto etmek için grev yapmıştı.

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Son olarak da Google, Çin’de Dragonfly adında sansürlü bir arama motoru üreteceği haberlerinin ardından binlerce çalışının tepkisini çekti.