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Teknoloji Google Huaweinin Android lisansını iptal etti
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Google Huawei'nin Android lisansını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin merkezli teknoloji firması olan Huawei’yi ‘kara listeye’ aldığını duyurmasının ardından, Google, Huawei ile işbirliğini kestiğini duyurdu. Yeni çıkacak Huawei akıllı telefonların, bazı Google uygulamalarına erişimi kesilecek ve bazı güncellemeler yapılamayacak.

Haber Merkezi Reuters
Huawei ve Android arasındaki anlaşmanın sona ermesi milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını endişelendirdi.
Huawei ve Android arasındaki anlaşmanın sona ermesi milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını endişelendirdi.

ABD'li yazılım ve teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı olan Google, ABD devletinin kara listeye aldığı Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı.

ABD yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei'yi ekledi. Huawei artık ABD'de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek.

Huawei'nin ürünlerinin ve faaliyetlerinin ABD devletinin getirdiği yasaktan ne ölçüde etkileneceği bilinmiyor.

Huawei'nin Google uygulamaları için lisansı sona erdi

Konuya yakın bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, yeni yazılım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip Google yazılımlarını kullanabilecek.

Yeni Huawei telefonların Android işletim sistemini kullanan tipleri, aralarında Google Play Store, Gmail ve YouTube'un da bulunduğu yazılımlara erişimi kaybedecek.

Huawei bundan sonra Android'in sadece açık kaynak versiyonunu kullanabilecek ve Google'ın kendisine özgü yazılımlarına ve hizmetlerine erişemeyecek. Telefonunda hali hazırda Google yazılımları olanlar ise bunların güncellemelerini kullanabilecek.

Google sözcüsü, "Şu anda hizmetlerimizi kullanan kişiler, Google Play ile Google Play Protect güvenlik hizmetlerini, hali hazırda var olan Huawei ekipmanlarında kullanabilecekler" dedi, ancak ayrıntı vermedi.

Kaynak, ABD'nin ticaret yasağından hangi yazılım ve hizmetlerin etkilendiğini tespit etmek için Google içinde çalışmaların sürdüğünü belirtirken. Huawei sözcüsü de ticaret yasağının etkisini değerlendirdiklerini belirtti.

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Google'a ek olarak, Bloomberg'de yer alan bir habere göre ABD'li çip üreticileri Intel, Qualcomm, Xilinx ve Broadcom Huawei'ye kritik yazılım satışını durdurduklarını çalışanlarına bildirdi.
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