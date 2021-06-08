Google’a 220 milyon avroluk reklam cezası!

ABD merkezli News Corp., Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel’in şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığı belirlendi.

Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği açıklandı.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro (579,94 milyar lira) gelir elde etti.

TEKNOLOJİ Google Haritalar güvenli rotaları önermeye başlıyor