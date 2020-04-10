Grafitiler hareketli görüntüye dönüşüyor

MIT'deki bilim insanları, airbrush mürekkepleri kullanarak etkileşimli yüzeyler oluşturmak için yeni bir yol geliştirdiler. SprayableTech adı verilen sistemle grafitiler, interaktif arayüzlere dönüşerek çeşitli işlevler kazanıyor.

SprayableTech, sensörler ve ekranlarla sahip olan etkileşimli grafikler oluşturmayı sağlayan bir teknoloji. Sprey boyayla yapılan tasarımlar, bu yeni teknoloji sayesinde ışıkları açmak ve kapatmak ya da bir koltuğun kenarından televizyonu kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Grafitiler interaktif çalışmaya dönecek.

Uygulamanın adı SprayableTech

Sistem, etkileşimli resmin bir 3D editörle tasarlanmasının ardından airbrush mürekkebi yüzeye püskürtmek için şablonlar oluşturuyor. Ardından iletken bakır mürekkep, boya, dielektrik, fosfor, bakır veri yolu gibi bileşenler içeren airbrush mürekkep yüzeye uygulanıyor. Son olarak mürekkep, mikrodenetleyici ile arabirimi algılayan ve çıkış kodunu çalıştıran bir panele bağlanıyor.

Mürekkeplerin doğru şekilde uygulandığından ve mikrodenetleyiciye düzgün bir şekilde bağlandığından emin olmak için şablon tasarım aşaması şart. Yani tasarımı elinizle doğrudan uygulayıp istediğinizi rastgele çizemiyorsunuz. Ancak ekip, modüler şablonlar oluşturmak ve kullanıcıların bir 3D editör kullanmadan sistemi evde denemelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MIT, SprayableTech'i insanların çevreleriyle etkileşime girmelerini sağlayan bir araç olarak görüyor. Webtekno'nun haberine göre; araştırmacılar, teknolojiyi grafiti sanatçıları ve mimarlarla iş birliği yaparak akıllı şehirler ve etkileşimli evler için nesnelerin internetinden faydalanacak şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

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Youtube videosu buradan izlenebilir.