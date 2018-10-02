Teknoloji Hedef dünyadailk 10a girmek
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Hedef dünyada ilk 10’a girmek

Kule endüstrisi her yıl ortalama tek haneli büyürken, Global Tower yüzde 30 seviyelerinde büyümeye devam ediyor. Şirketin Genel Müdürü Nihat Narin, “Hedefimiz Avrupa’nın ilk 3, dünyanın ise 10 büyük şirketi arasında yer almak” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genel Müdür Nihat Narin
Genel Müdür Nihat Narin

GSM pazarı yeni fırsat alanlarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bunların başında “Kule Endüstrisi” var. Kule pazarı, Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Hindistan’a önemli bir iş koluna dönüştü. Öyle ki sadece Hindistan’da 2020’ye kadar 130 bin yeni kulenin piyasaya çıkması bekleniyor.

SADECE ASYA’DA 3 MİLYON KULE VAR

Asya’da ise açıklanan rakamlara göre 3 milyonu aşkın kule bulunuyor. Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız kule şirketi Global Tower da büyüme fırsatlarını kolluyor. Kule endüstrisinin hem ülke hem de şirketler için önemli bir değer olduğunu söyleyen Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin, “Hedefimiz kule sektöründe Avrupa’nın ilk 3 ve dünyanın da ilk 10 şirketi içinde yer almak.” diye konuştu.

3 ŞİRKETİN DEĞERİ 131 MİLYAR DOLAR

Dünyada kule pazarında sadece ilk üç şirketin toplam değerinin 131 milyar dolara ulaştığını belirten Narin, “İstanbul Borsa BIST 100 şirketlerinin toplam değeri yaklaşık 650 milyar TL ya da 106 milyar dolar. ABD’de faaliyet gösteren 3 kule şirketinin değeri (American Tower, Crown Castle, SBA) tüm borsa şirketlerimizin değerinin oldukça üzerinde. Bu değerleri Türkiye ekonomisine kazandırmalıyız. Türkiye’de de bu pazarın önünün açılması için diğer ülkelerde olduğu gibi regülasyonel düzenlemeler yapmalı ve kule işlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak tanımlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

YABANCI YATIRIM GETİRECEK

Bu düzenlemelerle 10 bin seviyelerinde bulunan kule sayısını 20 - 30 binlere getirmek mümkün. GSM şirketlerinin kulelerini diğer ülkeler gibi değerlendirmelerinin önü açılmalı. Biz Global Tower olarak halka açılmayı ve ülkeye yabancı yatırımcıyı çekme hedefindeyiz. Bu şekilde şirketleri mükerrer yatırımdan da kurtaracağız. Akabinde Balkanlar ve CIS ülkeleri, Orta Doğu’da bulunan bazı kuleleri de satın alarak dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz.” dedi.

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  • Ortak kule kaynak tasarrufu sağlıyor
  • Bir kule için yılık arazi kira bedeli ortalama 10-20 bin TL. Yatırım, bakım, güvenlik, onarım masraflarıyla beraber rakam 150-200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ortak kule kullanımı ve mobil operatörler arasında yapılan altyapı yatırımları paylaşımı, önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlıyor. Pazardan Türkiye’nin de hak ettiği payı alması an meselesi. Tek gereken operatör ukdesinde bulunan kuleleri GSM lisansının bir parçası olmaktan çıkarmak. Global Tower, 2006’da yüzde 100 Turkcell iştiraki olarak kuruldu. Toplam kule varlıkları bakımından Türkiye’de en büyük, Avrupa’nın 5. büyük, dünyanın ise 25’inci büyük kule altyapı sağlayıcısı. Global Tower’ın hizmet verdiği alanlar GSM ve sabit hat operatörlerinden ibaret değil. “Data taşımak zorunda olan her sektör, bizim de müşteri portföyümüze giriyor” diyen Narin, bunların başında, TV ve radyo kanalları, servis sağlayıcılar, kamu gibi farklı alanların da bulunduğunu vurguluyor. Global Tower’ın - Türkiye, Kıbrıs, Ukrayna ve Belarus’ta 4.700’ü aşkın kulesi bulunuyor; işlettikleriyle birlikte bu rakam 11 binin üzerinde.

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