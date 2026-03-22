Her türlü oyuna geliyoruz

Dünya genelindeki 3,4 milyar oyuncu, bugün sadece eğlence sektörünün değil; istihbarat örgütlerinin, siber dolandırıcıların ve çocuk istismarcılarının doğrudan hedefi haline geldi. Küresel oyun pazarının 188 milyar dolarlık hacmi, beraberinde muazzam bir veri trafiği getiriyor. Pazarın, 2028’e kadar 300 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’deki 46 milyon kullanıcının da dahil olduğu bu devasa kitle; kimlik bilgilerinden anlık konumlara, ses kayıtlarından finansal detaylara kadar her adımda takip ediliyor. Oyun platformları, kullanıcıların savunmasız olduğu ve anonimlik zırhına güvendiği anları kollayan suç odakları için denetimsiz birer hareket sahasına dönüşmüş durumda.





AJANLAR KULLANICI VERİLERİ İÇİN CİRİT ATIYOR

İstihbarat servisleri, oyun içi sohbet kanallarını ve arkadaşlık ağlarını kullanarak veri toplama ve profil çıkarma operasyonları yürütürken; şirketler ise kullanıcı alışkanlıklarını ticari meta haline getiriyor. Pokemon gibi popüler oyunların yıllarca kullanıcı verilerini sessizce depoladığına dair sızıntılar, buzdağının sadece görünen kısmını temsil ediyor. Bu platformlar üzerinden sızdırılan adres ve finansal bilgiler, kredi kartı dolandırıcıları için paha biçilemez bir kaynak oluşturuyor. Dijital ortamda depolanan her kişisel veri, siber suç ekosisteminde kullanıcıların güvenliğini hedef alıyor.





FİNANSAL VARLIKLARIMIZ DA TEHDİT ALTINDA

Sektörün en karanlık yüzü ise oyunların, çocuk istismarı dahil birçok ağır suç için uygun bir zemin oluşturması. Oyun şirketlerinin güvenlik yatırımlarını sadece yazılımsal bir bilgi teknolojileri sorunu olarak görmesi büyük bir zafiyete sebep oluyor. Siber korsanlar, sadece şirketlerin sunucularına saldırmıyor; doğrudan bireylerin özel hayatlarını ve finansal varlıklarını hedef alıyor. Sadece şirketlerin alacağı güvenlik önlemleri değil, devletlerin bu platformlar üzerindeki denetim mekanizmalarını sertleştirmesi ve kullanıcıların dijital farkındalığını artırması gerekiyor. Milyarlarca insanın bağlı olduğu bu ağlar, sıkı bir denetim ve şeffaflık gelmediği sürece küresel bir güvenlik krizinin merkezi olmaya devam edecek.





5 KRİTİK GÜVENLİK KURALI

* Çift Faktörlü Doğrulama (2FA): Hesabınıza sadece şifreyle değil, telefonunuza gelen kodla girin.

* Anonim Kalın: Kullanıcı adınızda ad, soyad veya şehir gibi kişisel detaylara yer vermeyin.

* Resmi Mağazaları Kullanın: Oyunları sadece resmi platformlardan indirin.

* Mikrofon ve Konum İzni: Gereksiz konum erişimini kapatın, mikrofonu ihtiyacınız olduğunda açın.

* Sanal Kart Kullanın: Kredi kartınızı doğrudan tanımlamak yerine, sanal karta bağlayın.



