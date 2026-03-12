Intel yeni nesil oyun işlemcisini tanıttı: Performans yüzde 39 arttı

Intel, masaüstü bilgisayar kullanıcılarını hedefleyen yeni nesil oyun işlemcilerini duyurdu. Şirketin tanıttığı Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 7 250K Plus modelleri, yüksek çekirdek sayısı ve artırılmış saat hızlarıyla özellikle oyun performansında iddialı bir konumda yer alıyor. Intel’e göre yeni seri, bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı oyun masaüstü işlemcileri arasında gösteriliyor.

Yeni nesil amiral gemisi model geliyor

Serinin öne çıkan modeli olan Core Ultra 7 270K Plus, toplam 24 çekirdek yapısıyla dikkat çekiyor. İşlemci, 5.5 GHz’e kadar turbo frekans değerine ulaşabiliyor. Intel tarafından yapılan açıklamaya göre bu model 26 Mart itibarıyla küresel pazarda satışa sunulacak ve yaklaşık 300 dolar seviyesinde fiyatlandırılacak.

Oyun performansında iddialı sonuçlar

Intel’in paylaştığı performans verilerine göre yeni işlemci, oyun tarafında Core i9-14900K ve Ultra 9 285K gibi önceki üst segment modelleri geride bırakabiliyor. Üretkenlik uygulamalarında ise AMD Ryzen 7 9700X ile rekabet etmesi bekleniyor. Şirket, yeni nesil çiplerin özellikle yüksek performans gerektiren oyun sistemlerinde öne çıkacağını belirtiyor.

Yeni optimizasyon teknolojisi performansı artırıyor

Intel’in geliştirdiği İkili Optimizasyon Aracı adı verilen yazılım katmanı, desteklenen oyunlarda işlemci performansını artırmayı hedefliyor. Bu sistem aktif edildiğinde bazı yapımlarda önemli kazanımlar elde edilebildiği belirtiliyor. Örneğin Shadow of the Tomb Raider gibi oyunlarda performans artışının yüzde 39’a kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

Bellek desteği ve güç tüketimi