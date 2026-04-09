Şirketten yapılan açıklamaya göre, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle donatılan MagicPad 4, hem iş hem de yaratıcılık odaklı kullanım için deneyim sunmayı hedefliyor.

Cihaz, 12,3 inç OLED ekranla görsel deneyimde yeni bir standart oluştururken, 165 Hz yenileme hızıyla akıcı bir arayüz sunuyor ve 2400 nit tepe parlaklık değeriyle farklı ışık koşullarında yüksek görünürlük sağlıyor.

Tablet, 3 nanometre üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle yoğun iş yükleri ve yüksek grafikli uygulamalar için bilgisayar seviyesinde kullanım deneyimi vadediyor. MagicPad 4, 4,8 milimetrelik ultra ince gövdesi ve 450 gram ağırlığıyla taşınabilirlik ve kullanım konforunu bir arada sunuyor.









PC seviyesinde etkileşim imkanı

Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde cihaz, üretkenlik odaklı bir araca dönüşüyor. Tablet, PC seviyesinde etkileşim imkanı sağlayarak çoklu görev süreçlerinin daha verimli yönetilmesine olanak tanıyor ve profesyonel iş akışlarının mobil ortama taşınmasını destekliyor.

MagicRing platformu, farklı işletim sistemleri arasındaki sınırları azaltarak cihazlar arası deneyimi geliştiriyor. HONOR Connect uygulaması ise iOS, Android, Windows ve macOS ekosistemleri arasında kesintisiz veri akışı ve birlikte çalışma imkanı sunuyor.

Tablet, 8 hoparlörlü mimarisi ve mekansal ses teknolojisiyle IMAX destekli görsel-işitsel deneyim sağlıyor. Söz konusu yapı, içerik tüketimi ve profesyonel kurgu süreçlerinde daha derinlikli akustik performans sağlıyor.

MagicPad 4'te 10 bin 100 miliamper saat kapasiteli batarya bulunuyor. Cihaz, 66W HONOR SüperŞarj desteğiyle uzun kullanım süresi ve hızlı şarj imkanı veriyor.

Kampanya kapsamında 49 bin 999 lira fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşan ürünü tercih edenlere HONOR Magic-Pencil 4s kalem ve HONOR MagicPad 4 Akıllı Dokunmatik Klavye hediye ediliyor. Bu aksesuarlarla cihazın kutudan çıktığı anda mobil ofis deneyimi sunması hedefleniyor.

Yeni tabletle cihaz ekosistemini de genişleten HONOR Earbuds 4, aktif gürültü engelleme ve yüksek çözünürlüklü ses performansıyla öne çıkıyor. HONOR Watch 5, gelişmiş sağlık takibi, uzun pil ömrü ve akıllı yaşam özellikleri sunuyor.

Daha erişilebilir segmentte konumlanan HONOR Earbuds X10 Lite de hafif yapısı ve dengeli ses deneyimiyle öne çıkıyor. HONOR Watch X5i ise temel sağlık ve fitness özelliklerini tasarımla bir araya getiriyor.