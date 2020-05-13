Huawei 2020 yılının ilk çeyrek değerlendirmesini gerçekleştirdi

Teknoloji şirketi Huawei, sektördeki son gelişmeleri ve 2020'nin ilk çeyreğini değerlendirmek için "Huawei Gündemi" başlıklı online basın toplantısı düzenledi.

Programda konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang, "Hepimizin bildiği gibi, dünya son 2 ayda ciddi bir şekilde değişti. Hepimiz hayatlarımıza devam etmeye ve işimizi doğru bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin ne Türkiye'de ne de küresel olarak markamızı ve hizmetlerimizi durdurmadığını söyleyebilirim. Tüketicilerimiz için zengin bir cihaz ve servis eko-sistemi oluşturmak için çok çalışmayı hiç bırakmadık. Örnek olarak, Huawei Çin'de pandemik dönemde satışlarını artıran tek şirketti." dedi.

Türkiye’de toplam pazar payı hedefi yüzde 30

AA Yeni telefon ile birlikte hedef yüzde 30

İlerlemek için her zaman daha fazlasının olduğunu ve şirketinin doğru yolda olduğunu belirten Seth Wang, şunları söyledi:

"2020 yılının ilk çeyreğinde Huawei, küresel akıllı telefon sevkiyatında 2. sırada yer alırken Çin'de 1 numarayı korudu. Huawei, Çin pazarında yıldan yıla yüzde 6 oranı ile büyüme sağlayan tek üretici oldu. 8 milyondan fazla 5G akıllı telefonun sevkiyatıyla, Huawei’nin dünyanın önde gelen 5G cep telefonu tedarikçisi olma durumu tartışmasız bir şekilde korundu. Ayrıca, Süper Çözünürlüklü fotoğrafçılığa ve güçlü kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonlardan oluşan Huawei P40 Serisi’ni piyasaya sürdü.

Wang ayrıca, PC grubu konusunda yaptığı bilgilendirme sırasında "İlk iki hafta içinde ilk MateBook 15 stoklarımız tükendi. Yeni akıllı saatimiz Huawei Watch GT 2e de Watch GT2’de olduğu gibi tüketicilerimizden büyük ilgi görmeye başladı” dedi.