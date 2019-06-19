Huawei ABD yaptırımlarına karşı ilginç bir uygulamaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinli teknoloji devi Huawei için hazırladığı yaptırımların etkileri devam ediyor. Huawei her ne kadar suçlamaları daima reddetse de, alınan yaptırım kararı şirketi zora sokuyor. Huawei, hem müşterilerini korumak hem de potansiyel müşterilerini kazanmak için pek çok yeni yöntem deniyor. Huawei, bu yöntemlerden bir yenisini Filipinler'de uygulamaya başladı.

Huawei'nin Filipinler dağıtıcısı, hem akıllı telefon satışlarının düşmemesi hem de Google ve Facebook gibi şirketlere göz dağı vermek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu yöntem şöyle; eğer bir kullanıcı Huawei marka bir akıllı telefon alırsa ve önümüzdeki dönemlerde satın almış olduğu akıllı telefonunda Google uygulamalarını (Google Play Store, Gmail, YouTube gibi) ve Facebook ile Facebook'un sahip olduğu Instagram, WhatsApp gibi uygulamaları çalıştıramazsa Huawei, tek bir şartla para iadesi yapacak. Bu şart ise, alınan cihazın en fazla iki yıllık olması. Eğer cihazın fatura tarihinin üzerinden en az 2 yıl geçtiyse para iadesi mümkün olmuyor. Çinli teknoloji üreticisi, tabletlerinde de aynı sorun yaşandığı takdirde para iadesi yapacağını açıkladı. Bu uygulamaya şimdiden 30'dan fazla perakende satıcı ve Huawei bayisi dahil oldu.

Şirketin bu uygulaması müşteriler tarafından nasıl karşılanacak bilinmiyor ancak yaşanan bu yaptırımların Huawei'ye maddi olarak ciddi zararlar verdiğini söylemek yanlış olmaz. Zaten şirket CEO'su Ren Zhengfei'de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak yaptırımların Huawei'ye olan zararının 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarından en büyük zararı Huawei görmüş oldu.