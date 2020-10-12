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Teknoloji Huaweinin yeni telefonu satışta P Smart 2021in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Huawei'nin yeni telefonu satışta: P Smart 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni amiral gemisi telefonu P Smart 2021'i satışa çıkarıyor. Telefonun özellikleri ve Türkiye fiyatı ise belli oldu. P Smart 2021'in en dikkat çekici özelliklerinden biri hızlı sarj olması ve batarya ömrü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei P Smart 2021
Huawei P Smart 2021

Telefon piyasasında büyük bir başarı kazanan Huawei bir dönem Google ile yaşadığı Android işletim sistemi anlaşmazlığından dolayı ürün çıkarma konusunda yavaşlamıştı. Bu yıl ise birçok yeni telefon çıkardı.

  • Yeni telefonlarından biri olan P Smart 2021'in özellikleri ise dikkat çekiyor. Full HD ekranla gelen telefonun ekran boyutu 6,67 inç olurken akıllı kameraya da sahip.

Çözünürlük seviyesi 2400*1080 olan P Smart 2021'in en dikkat çeken yanlarından biri de göz sağlığını korumak için Eye Comfort modu ile ışığı filtrelemesi.

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Huawei P Smart 2021n

10 dakikalık sarj yetiyor

  • Telefonun en önemli özelliklerinden biri ise hızlı sarj kapasitesi. Yalnızca 10 dakikalık sarj ile Huawei P Smart 2021 tam iki saat boyunca çalışabiliyor. 22.5W SuperCharge ile gelen telefonun pil kapasitesi ise 5000 mAh. Bu sayede tüm gün 4G üzerinden telefonu kullanabiliyorsunuz.

Telefonun arka kamerası 48 MP olurken ön kamerası da 8 MP görüntü derinliği sunuyor. Yapay zeka kullanıldığı için ekran gürültüsü azaltılmış bir şekilde karanlık ortamlarda da kaliteli görüntü alabiliyorsunuz.

Huawei P Smart 2021

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Huawei P Smart 2021'in Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Android ile yaşadığı problemlerden dolayı kendi işletim sistemini kuran Huawei telefonu AppGalery yüklü şekilde satıyor. Bu sayede Huawei P Smart 2021 telefonlar 18 farklı uygulama kategorisine ulaşmanıza imkan tanıyor.

Huawei P smart 2021, 128GB dahili depolama hafızasına sahip. Harici hafıza kartıyla da toplamda 512GB'a kadar depolama alanı artırılabiliyor. Kirin 710A model işlemciden gücünü alan telefonda EMUI 10.1'in en son sürümü yer alıyor.

  • Cihaz; Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleri ile 3.499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla ön siparişe açıldı.

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