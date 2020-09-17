Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak?

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Instagram çöktü mü?

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına giriş yaptıktan sonra akış yenilenemiyor uyarısı alıyor.