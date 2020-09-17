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Teknoloji Instagram çöktü mü?
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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü?

Sosyal paylaşım platformu Instagram'a birçok kullanıcı erişim sağlayamıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram çöktü mü diye aratmaya başladı bile. Peki Instagram çöktü mü? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak?

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Instagram çöktü mü?

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına giriş yaptıktan sonra akış yenilenemiyor uyarısı alıyor.

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