Teknoloji İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmanın tam vakti
İNTERNET

İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmanın tam vakti

Evde kalınan şu günlerde internete girme oranı Türkiye genelinde 3 kat arttı, haliyle bu durum internet sitesi kurarak daha fazla insana ulaşma fırsatını beraberinde getirdi

Haber Merkezi İHA
İnternet sitesi açmak için tam zamanı
İnternet sitesi açmak için tam zamanı


Gelişen teknoloji ve son günlerde gündemden düşmeyen korona virüsün insan hayatına girmesiyle beraber Türkiye’de internet kullanımı bir anda 3 kat arttı. Bu artış, İnternet sitesi kurarak daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyenler içinde önemli bir fırsat oldu. İnternet sitesi kurmak her ne kadar zor ve meşakatli bir iş gibi görünse de, hosting firmalarından destek alarak dakikalar içinde bir internet sitesi kurabilir ve siteniz için her konuda 7/24 destek alabilirsiniz. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, internet sitesine sahip olmak isteyenlere önemli bilgiler verdi. İlk olarak kurulum kolaylığından bahseden Çakı, “internet sitesi sahibi olmak isteyen bir kişi öncelikle ne tür bir site oluşturmak istediğine karar verecek ve ardından internetten araştırma yaparak bir hosting firması ile temasa geçecek. Site kurmak isteyen birinin yapacağı tek şey ise bu, çünkü bu aşamaya geldikten sonra bir kaç dakika içinde siteleri hazır hale gelecek. Tabi ki hizmetler sadece bununla sınırlı değil, sadece bir kaç dakika süren kurulum sonrasında uzman ekipler 7/24 destek verecektir” ifadelerini kullandı.

DHA
arşiv

Cpanel ile kullanım kolaylığı


Cpanel kullanımı ile ilgili bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, hosting hizmeti alanların, bu hizmetten faydalanırken en büyük yardımcılarından biri olan Cpanel’in kullanım kolaylığına dikkat çekti. Çakı, Cpanel’i Linux sunucularda hosting müşterilerinin, webmasterların işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarına olanak sağlayan, popüler, lisans gerektiren bir web hosting kontrol paneli uygulaması olarak tanımladıklarını belirterek “Bu uygulama nasıl ki bilgisayarınızda masaüstünüz ve menüleriniz varsa, hosting hizmetindeki Cpaneli de böyle düşünebiliriz. Cpaneli, bilgisayarınızda masa üstünü kullanır gibi kullanabilirsiniz. Cpanele ilk girdiğinizde birçok resim ve altında yazılar göreceksiniz. Bu resim ve yazılara tıklayarak işlem içeriklerine ulaşabilecek ve kullanım kolaylığını hissedeceksiniz” dedi.

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