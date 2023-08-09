|
Teknoloji

Kafes dövüşünde 'U' dönüşü: Elon Musk ameliyat olabileceğini açıkladı

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt vermesinden sonra gözler iki milyarderin karşı karşıya geleceği güne çevrilirken, Elon Musk'tan 'U' dönüşü yorumlarına neden olan bir açıklama geldi. Musk, Zuckerberg ile yapacağı muhtemel bir kafes dövüşünden önce ameliyat olması gerekebileceğini duyurdu.

09:36 . 9/08/2023 Çarşamba
Diğer
Elon Musk - Mark Zuckerberg

Elon Musk - Mark Zuckerberg

Milyarderlerin kafes dövüşü, öngörülebilir bir gelecek için askıya alınabilir.


Elon Musk, Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü"nden önce ameliyat olması gerekebileceğini söyledi. Pek çok kişi, bu açıklamayı “Musk’tan U dönüşü” şeklinde yorumluyor.


İki teknoloji milyarderi, Haziran ayı sonunda karşı karşıya gelmeyi kabul etmişti.


Fiziksel bir dövüşün gerçekten olup olmayacağı belli değil, ancak birbirlerine yönelik çevrimiçi hamlelerle Musk ve Zuckerberg olası dövüşe olan ilgiyi arttırmaya devam ediyor.

En son Pazar günü Musk, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden, dövüşün sosyal medya hesabından canlı yayınlanacağını söylemişti.




#Elon Musk
#Kafes dövüşü
#Mark Zuckerberg
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam edecek mi?