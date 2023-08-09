Kafes dövüşünde 'U' dönüşü: Elon Musk ameliyat olabileceğini açıkladı

Elon Musk - Mark Zuckerberg
Milyarderlerin kafes dövüşü, öngörülebilir bir gelecek için askıya alınabilir.
Elon Musk, Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü"nden önce ameliyat olması gerekebileceğini söyledi. Pek çok kişi, bu açıklamayı “Musk’tan U dönüşü” şeklinde yorumluyor.
İki teknoloji milyarderi, Haziran ayı sonunda karşı karşıya gelmeyi kabul etmişti.
En son Pazar günü Musk, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden, dövüşün sosyal medya hesabından canlı yayınlanacağını söylemişti.