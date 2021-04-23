KOBİ’lere dijital dönüşüm ​

İşletmelerin dijital dünyada öne çıkmasını sağlayan çözümler geliştiren Türk Telekom ve 430 bin işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), KOBİ’leri dijital dönüşümle rekabette öne çıkartacak işbirliğine imza attı. İTO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Avrupa Birliği İş Diyaloğu Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve İTO koordinatörlüğü ile Paris Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen, KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi’nin önemli bir aşaması olan dijitalkobim.orgplatformunun stratejik ortağı Türk Telekom oldu. Proje, “https://dijitalkobim.org” web sayfası üzerinden yürütülürken, İstanbul’daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

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EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yapılan iş birliğiyle Türk Telekom, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunacak. Türk Telekom, ayrıca uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında fayda sağlayacak içerik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ’leri destekleyecek.

GİRİŞİMCİYE CESARET VERİYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını bildirdi. Dijitalleşmenin, girişimcilere heyecan ve cesaret verdiğini belirten Avdagiç, “Proje ile KOBİ’lerimizin dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz. Ekonomimizin yeni enerjisi dijital teknolojiler, bu enerji kaynağının hücreleri ise KOBİ’lerdir” dedi.

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