Teknoloji LG G8 ThinQ için beklenmedik bir fiyat ortaya çıktı
MOBİL

​LG G8 ThinQ için beklenmedik bir fiyat ortaya çıktı! İşte şaşırtan fiyat

LG G8 ThinQ için beklenmedik bir fiyat ortaya çıktı

LG’den beklenmedik bir hamle geldi. Yeniden telefon pazarında söz sahibi olmak için kolları sıvayan LG’nin, yakın zamanda tanıtımını gerçekleştireceği LG G8 ThinQ’i 100 dolar daha pahalıya satacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​LG G8 ThinQ'in MWC 2019'da tanıtılması bekleniyor.
​LG G8 ThinQ'in MWC 2019'da tanıtılması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG’den beklenmedik bir hamle geliyor. Yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ’i MWC 2019’da tanıtmaya hazırlanan firma, yeniden pazarda yer edinme çabalarını riske sokmuş gibi görünüyor.

LG G8 THİNQ BEKLENMEDİK BİR FİYATLA GELEBİLİR!

Yeniden telefon pazarında beklediği başarıyı yakalamak için hummalı bir çalışma yürüten LG, yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ üzerine yoğunlaşmış durumda. Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2019’da tanıtılması planlanan G8 ThinQ’in tasarımı ve donanım özellikleri ile bir hayli dikkat çekmesi bekleniyordu. Lakin SlashGear tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre LG’den beklenmedik bir hamle geldi. 2019 yılının ilk cihazı olan G8 ThinQ’e 100 dolar zam yapıldığı belirtilen firmanın yeni cihazı 900 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirtiliyor.

Bir diğer Güney Koreli firma olan ve pazarda hala lider konumda olan Samsung’un Galaxy S10 modelini de 900 dolar bandında satışa sunacağı düşünüldüğünde LG, bu yıl da sınırlanırını zorlayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Xiaomi, Oppo, Huawei gibi pazarda söz sahibi olmaya başlayan markaların uyguladıkları uygun cihaz politikaları karşısında LG kan kaybetmeye devam edecek gibi görünüyor.

LG G8’de hoparlör olmayacak
TEKNOLOJİ
LG G8’de hoparlör olmayacak
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.