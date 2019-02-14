​LG G8 ThinQ için beklenmedik bir fiyat ortaya çıktı! İşte şaşırtan fiyat

Güney Koreli teknoloji devi LG’den beklenmedik bir hamle geliyor. Yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ’i MWC 2019’da tanıtmaya hazırlanan firma, yeniden pazarda yer edinme çabalarını riske sokmuş gibi görünüyor.

LG G8 THİNQ BEKLENMEDİK BİR FİYATLA GELEBİLİR!

Yeniden telefon pazarında beklediği başarıyı yakalamak için hummalı bir çalışma yürüten LG, yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ üzerine yoğunlaşmış durumda. Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2019’da tanıtılması planlanan G8 ThinQ’in tasarımı ve donanım özellikleri ile bir hayli dikkat çekmesi bekleniyordu. Lakin SlashGear tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre LG’den beklenmedik bir hamle geldi. 2019 yılının ilk cihazı olan G8 ThinQ’e 100 dolar zam yapıldığı belirtilen firmanın yeni cihazı 900 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirtiliyor.

Bir diğer Güney Koreli firma olan ve pazarda hala lider konumda olan Samsung’un Galaxy S10 modelini de 900 dolar bandında satışa sunacağı düşünüldüğünde LG, bu yıl da sınırlanırını zorlayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Xiaomi, Oppo, Huawei gibi pazarda söz sahibi olmaya başlayan markaların uyguladıkları uygun cihaz politikaları karşısında LG kan kaybetmeye devam edecek gibi görünüyor.