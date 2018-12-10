Teknoloji Liseli mucide Bakandan destek
BİLİM

Liseli mucide Bakan’dan destek

Sebze ve meyve atıklarından biyoplastik üretmeyi amaçlayan projesiyle Google Bilim Fuarı’nda yarı finale kalmayı başaran Emirhan Belli’nin beklediği eğitim desteği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

Yeni Şafak
Emirhan Belli deneylerini evinin mutfağında yapıyordu.
Emirhan Belli deneylerini evinin mutfağında yapıyordu.

Sebze ve meyve atıklarından biyoplastik üretmeyi amaçlayan projesiyle Google Bilim Fuarı'nda (Google Science Fair) yarı finale kalmayı başaran lise öğrencisi Emirhan Belli'nin beklediği eğitim desteği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Belli'yi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla arayan Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi.

NAKLİMİ İSTEDİM

Yazıcı ile görüşmesini anlatan Belli, daha iyi bir okulda eğitim görmek ve okullarda çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermek istediğini söyledi. Belli, "Başka okula geçmek için naklimi vereceklerini söylediler. 'Sana ait bir laboratuvar kurulacak' dediler. İstanbul'daki ortaokul ve liselerde çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermem için destek vereceklerini söylediler" diye konuştu.

MAYIS’TA ABD

Belli, Google Bilim Fuarı yarı finali için mayıs ayında ABD'ye gideceğini belirterek, "Biyoplastiğin kullanım alanlarını çoğaltmak için görüşmeler yapacağım” dedi.

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu
GÜNDEM
Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

/**/
Akdeniz kalkanı

Akdeniz kalkanı

Yeni Şafak ekibi, Mavi Vatan'da bir gün geçirdi.
ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

PKK/SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo, Yeni Şafak'a konuştu.
Son sözleri ortaya çıktı

Son sözleri ortaya çıktı

Kaşıkçı, katillerine karşı mücadele vermiş.
Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

'Tapu iptal ve tescil' davasında duygusal bir karara imza atmışlardı.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Değişimdeson halka

Değişimdeson halka

Değişimin ilçelerde de sürdürülmesi bekleniyor.
Sarı takside kara tablo

Sarı takside kara tablo

Kontroller vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
İttifak resmileşecek

İttifak resmileşecek

Riyad ilişkilerini açıklamak için gün sayıyor.

Karar günü

Karar günü

FETÖ'cü hainler için bugün karar verilecek.

25-50 saniye kripto diyalog

25-50 saniye kripto diyalog

Ankesörde 'kriterler' zirvesi yapıldı.
Son teklif 1.8 milyon Euro

Son teklif 1.8 milyon Euro

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı istiyor.
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.