Liseli mucide Bakan’dan destek

Sebze ve meyve atıklarından biyoplastik üretmeyi amaçlayan projesiyle Google Bilim Fuarı'nda (Google Science Fair) yarı finale kalmayı başaran lise öğrencisi Emirhan Belli'nin beklediği eğitim desteği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Belli'yi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla arayan Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi.

NAKLİMİ İSTEDİM

Yazıcı ile görüşmesini anlatan Belli, daha iyi bir okulda eğitim görmek ve okullarda çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermek istediğini söyledi. Belli, "Başka okula geçmek için naklimi vereceklerini söylediler. 'Sana ait bir laboratuvar kurulacak' dediler. İstanbul'daki ortaokul ve liselerde çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermem için destek vereceklerini söylediler" diye konuştu.

MAYIS’TA ABD

Belli, Google Bilim Fuarı yarı finali için mayıs ayında ABD'ye gideceğini belirterek, "Biyoplastiğin kullanım alanlarını çoğaltmak için görüşmeler yapacağım” dedi.