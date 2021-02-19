Teknoloji Marstan ilk fotoğraf
BİLİM

Mars'tan ilk fotoğraf

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu. 7 ayda 470 milyon kilometre yol katederek Mars'a ulaşan Perseverance, Kızıl Gezegen'de geçmiş hayat izlerini araştıracak. Mars kaşifi Perseverence'dan ilk fotoğraf geldi.

Haber Merkezi AA
Mars kaşifi Perseverence'dan ilk fotoğraf geldi.
Mars kaşifi Perseverence'dan ilk fotoğraf geldi.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

  • NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.

NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı.

Bir gün önce Perseverance'ın "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını ve sorunsuz bir iniş beklediğini belirten NASA, 1970'lerde Mars'a ulaşmayı başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakalamış oldu.

NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' Mars'a iniş yaptı
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NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' Mars'a iniş yaptı
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) 'Mars 2020' misyonu kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderilen uzay aracı 'Perseverance' (Azim) Mars'a iniş yaptı. Uzay aracı Perseverance'ın Mars'a inişini milyonlarca insan canlı yayından takip etti. Bilim insanları, aracın gezegen atmosferine girişinden yere konmasına kadar olan 7 dakikalık süreye Dehşetin Yedi Dakikası adını veriyor. Perseverance 7 dakikanın ardından başarılı bir şekilde Mars'a iniş gerçekleştirdi.

Cruosity'ye göre çok daha gelişmiş bir araç

Perseverance ile 2012'de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars'ın yeni misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel enstrümanlarla donatıldığı bilgisini paylaştı.

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'a sorunsuz iniş yaptı
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