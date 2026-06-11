Meta yayıncıya telif ödeyecek

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, yerel haber içeriklerini kullanan Meta'nın yayıncılara telif ödenmesini zorunlu hale getirdi. İtalya İletişim Otoritesi (AGCOM), dijital platformların ve sosyal ağların yerel basın yayın kuruluşlarının içeriklerini kullanmaları karşılığında telif hakkı ödemelerini şart koştu. Böylece Meta, Facebook ve Instagram gibi platformlarda paylaşılan basın içerikleri ve gazetecilik ürünleri için yayıncılara telif hakkı veya adil tazminat ödemekle yükümlü hale geldi. Bunun üzerine Meta, kararının iptali için Lazio Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Davayı durduran mahkeme, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı’na münhasır haklara ek olarak ücret hakkı ve davranış yükümlülükleri getirmenin Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi’ne aykırı olup olmadığını, idari yaptırımla desteklenen veri sağlama yükümlülüğünün, tüm bu sistemin teşebbüs özgürlüğü ve orantılılıkla bağdaşıp bağdaşmadığını sordu. Başvuruyu inceleyen AB Adalet Divanı, İtalya'nın kurduğu sistemin hukukuna uygun olduğuna hükmetti. Dava 12 Mayıs'ta karara bağlandı.