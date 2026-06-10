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Rus mevzuatına uydu: Roblox'a yönelik erişim engeli kaldırıldı

Rus mevzuatına uydu: Roblox'a yönelik erişim engeli kaldırıldı

21:2810/06/2026, Çarşamba
AA
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Rusya’da Roblox’a erişim engeli kaldırıldı
Rusya’da Roblox’a erişim engeli kaldırıldı

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox’un kullanıcı güvenliğine yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerini tamamen yerine getirdiğini ve platformun ülke genelinde yeniden erişime açıldığını duyurdu. Platform, istenmeyen içeriklerin yayılmasıyla mücadele etmeyi de taahhüt etti.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Roblox’un kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerini tamamen yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada,
“Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya’nın tamamında yeniden erişime açıldı.”
ifadesine yer verildi.

Roblox’un çocukların güvenliğine yönelik kapsamlı ek tedbirler uyguladığına işaret edilen açıklamada, platformda oyunlara erişimin yaş gruplarına göre sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmanın devreye alındığı bildirildi.

İstenmeyen içeriklerle mücadele edilecek

Açıklamada, Roblox’un platformda istenmeyen içeriklerin yayılmasıyla mücadele etmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün Roblox’a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurduklarını duyurmuştu.

Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’a, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025’te erişim engeli getirilmişti.



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