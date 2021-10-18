Teknoloji NASAdan yeni proje Aya Wi-Fi kuracak
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NASA'dan yeni proje: Ay'a Wi-Fi kuracak

ABD'nin bazı bölgelerindeki internet sorununa çözüm arayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir çalışma başlatarak Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağı kurmayı planladığını belirtti.

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NASAdan yeni proje: Aya Wi-Fi kuracak
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ohio eyaletinde yer alan Cleveland’daki Glenn Araştırma Merkezi’nde Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağının kurulmasına yönelik bir çalışma başlattı. NTV'nin haberine göre; NASA, Wi-Fi çalışmasıyla Dünya'daki internet bağlantısı sorunlarını çözüme kavuşturmayı planladığını belirtti. Çalışma, Cleveland’daki hanelerin yaklaşık yüzde 31’inde geniş bant erişimi olmadığı için bölgedeki ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership'in NASA'ya ulaşmasının ardından başladı.

  • Greater Cleveland Partnership, NASA'dan bölgedeki hanelere bağlantı getirmenin en iyi yolunun bulunması ve internet erişimindeki eşitsizliğin çözülmesini istedi.

Çalışmanın yürütüldüğü Glenn Araştırma Merkezi’ndeki Compass Laboratuvarı Başkanı Steve Oleson, Wi-Fi projesinin Dünya'da güvenilir bir iletişim ağı kurmak adına önemli olduğunu aktardı. Steve Oleson, böyle bir ağın Ay’da nasıl görüneceğini değerlendirmek için, Cleveland’da araştırma ekibinin yakınlarında, karasal bir ağın nasıl çalıştığının değerlendirildiğini açıkladı. Oleson, Dünya ve Ay ortamlarının farklı olmasına rağmen, Ay'daki Wi-Fi frekanslarının Dünya’dakiyle aynı olabileceğini belirtti.

NASA'nın Artemis projesine de yardım edecek


Oleson, çalışmada, Wi-Fi yönlendiricilerini yaklaşık 20 bin elektrik direğine bağlamanın Cleveland’daki veya herhangi bir yerdeki internet problemlerinin çözülmesine yardım edeceğini gösterdiğini aktardı. Yönlendiricilerin 100 metreden daha fazla olmayacak bir şekilde yerleştirildiğinde, 4 kişilik bir evin saniyede yaklaşık 7,5 megabit (mbps) internet hızı kazabileceğini söyleyen Oleson, çalışmaların ayrıca NASA'nın Artemis projesine de yardım edeceğini belirtti.


  • NASA'nın 2024 yılına kadar astronotları Ay'a gönderme hedefi olan Artemis projesi NASA'nın 1972 yılındaki Apollo 17'den bu yana ilk mürettebatlı Ay görevi olarak biliniyor.
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