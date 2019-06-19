Netflix kullanıcılarını hedef aldılar

Netflix, bazı kullanıcıların firmadan hesapları hakkında e-posta aldıklarını bildirmesinin ardından İrlanda'daki kullanıcılarına bir uyarı gönderdi. Phishing saldırılarının arkasındaki siber suçlular her zaman yeni hedefler arıyorlar ve görünene göre Netflix kullanıcıları da son hedeflerden biri.

İrlandalı bir grup kullanıcıya ulaşan ve Netflix tarafından gönderilmiş gibi görünen e-postada şunlar yazıyor: "Sayın müşteri, düzenli bakım ve doğrulama süreçleri sırasında, hesabınızda bir hata fark ettik. Eğer hesap bilgileriniz 24 saat içerisinde güncellenmez ise, hesabınıza erişiminiz kısıtlanacaktır." Tabii ki e-posta'da verilen bağlantı, Netflix'in kendi sitesine değil, farklı bir siteye gidiyor.

Netflix ve diğer firmalar nadiren kullanıcıların e-posta aracılığı ile kişisel bilgilerini vermelerini istiyorlar. Eğer bir firma gönderdiği e-postada kişisel bilgilerinizi istiyorsa, büyük ihtimal ile bu e-posta size resmi firma kanallarından gönderilmemiştir ve siber suçlular hesap bilgilerinizi almaya çalışıyorlardır.

Cofense Çözümler Pazarlaması Kıdemli Yöneticisi David Mount'un söylediğine göre, Netflix İrlanda müşterilerinin e-posta phishing yöntemleri ile saldırıya uğramaları endişe verici ama şaşırtıcı değil. Firmanın yaptığı araştırmalara göre phishing tehdidinin boyutu halen oldukça büyük ve e-posta güvenlik kontrolleri kullanan kurumlar bile bu tehlikeden tam olarak korunamıyor.